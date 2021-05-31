'Hollywood yanağı'nı kim istiyor?

Hollywood yıldızlarının sıklıkla tercih etmesi ile tüm dünyada yaygın hale gelen Bişektomi, “Hollywood yanağı” veya yanak inceltme ameliyatı olarak da isimlendiriliyor

Yanak inceltme ameliyatı olarak da tanımlanan Bişektomi son dönem gündeme gelmekle birlikte önemli bir sağlık sorununu da ortaya çıkırmış vazilyette. U şeklinde veya kare yüz hatlarına, dolgun yanaklara sahip olan kişilerin elmacık kemiklerini belirginleştirmek için uygulanan Bişektomi, kalıcı bir estetik operasyon. Küçük bir kesi ile lokal anestezi altında uygulanan bişektomi sonrası, yaralar kısa bir süre içerisinde iyileşir ve estetik görünümü bozan herhangi bir dikiş izi kalmaz. Hollywood yıldızlarının sıklıkla tercih etmesi ile tüm dünyada yaygın hale gelen bişektomi, “Hollywood yanağı” veya yanak inceltme ameliyatı olarak da isimlendiriliyor.

Kimlere yapılıyor?

Bişektomi operasyonu, 25 yaşın üstünde olup yüz hatları oturmuş her bireye uygulanabilir. Ancak bu operasyon aşırı kilolu veya obez olanlar ve sigara içenler için önerilmez. Dolgun yanaklara sahip olanların tercih ettiği bişektominin yanakları ince olan kişilere yapılması, ilerleyen yaşlarda olumsuz sonuçlara yol açmaması için önerilmez. Operasyon öncesi kişinin varsa kronik hastalıkları değerlendirilir ve bişektomi operasyonunun kişiye uygun olup olmadığına buna göre karar verilir.

Ameliyat sonrası bunlara dikkat

Bişektomi ameliyatının uygulandığı gün hasta taburcu edilse de bir süre boyunca dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunur. Hasta, 2-3 gün boyunca katı yerine sıvı yiyecekler tüketmelidir. Yaranın iyileşmesine kadar geçen sürede alkol ve sigara tüketilmemelidir. Bu, yaraya zarar vereceği gibi iyileşmenin gecikmesine de neden olur. Yapılan kesilerin enfekte olmaması için diş temizliğine dikkat edilmesi oldukça önemlidir.Dikişli bölgeler genellikle 1 hafta içerisinde iyileşir; yanak bölgesindeki ödem veya şişliğin bir süre daha devam etmesi olağandır. Şişlikleri rahatlatmak için hastaların soğuk kompres yapması önerilir. Ameliyat sonrası kullanılması için doktor ağrı kesici ve antibiyotik de reçete edebilir. Bu operasyonun etkilerinin tam olarak görülmesi 3 hafta sürebilir.

Hangi riskler bulunur?

Her cerrahi operasyonda olduğu gibi bişektomide de bazı risk faktörleri bulunur. Risk faktörlerinin önüne geçilmesi için bişektomi operasyonunu gerçekleştirecek olan doktorun alanında uzman olması şarttır. Yüz bölgesindeki sinirlerin ve tükürük bezlerinin zarar görmesi, yüz felci gibi kalıcı hasarlar ortaya çıkabileceği gibi asimetrik yüz hatları da ameliyat sonrası karşılaşılabilecek komplikasyonlar arasındadır. Kanama, uyuşma, ağrı gibi yan etkiler kısa sürede geçebilir, ancak kimi zaman uzun ve sancılı bir hal de alabilir. Hasta, operasyon öncesi tüm komplikasyonlar hakkında bilgilendirilmelidir. Bununla birlikte herhangi bir enfeksiyon geçirenler ve hamileler operasyon öncesi kesinlikle uzman bir hekime danışmalıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.