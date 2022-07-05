Hollanda’da 12 yaşından küçük çocuklar ötanazi olabilecek

Hollanda Sağlık Bakanlığı, tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa sahip olup, dayanılmaz şekilde acı çeken 12 yaş altındaki çocuklara ötanazi hakkı tanımayı planlıyor.

Şu anda Hollanda yasalarına göre bu yaş grubundaki çocuklar, Ötanazi Yasası kapsamına girmiyor.

Sağlık Bakanı Ernst Kuipers, Temsilciler Meclisine taslak bir plan yollayarak, tedavisi mümkün olmayan hastalıklara sahip çocuklar için ötanazi yolunu açtı. Önergenin, bu sonbaharda kabineye sunulması bekleniyor.

Plana göre, ‘yakın gelecekte hayatını kaybetmesi beklenen' veya ‘tedavisi mümkün olmayıp çok acı çeken' çocuklar ötanazi olabilecek.

Ayrıca, ötanazi kararı için ikinci bir doktora danışılacak, iki ebeveynin de onayı alınacak ve ötanazi kararı, çocuğa anlaşılır bir dille anlatılacak. Eğer çocuk ötanazi olmak istemezse, yasa ebeveynlere bu konuda karar hakkı tanımıyor.

Hollanda'da daha önceki kabine de, bu konuda benzer adımlar atmıştı.