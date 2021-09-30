Hintliler daha az kanser oluyor! Çünkü...

Zerdeçal, Hindistan mutfağının olmazsa olmaz baharatı... Hintliler yemeklerinde zerdeçala bolca yer veriyorlar. Hint safranı olarak da bilinen, faydaları saymakla bitmeyen zerdeçala gelin yakından bakalım...



Zencefilgiller familyasından sarı çiçekli, büyük yapraklı, çok yıllık otsu bir bitki cinsi olan zerdeçal Hint safranı olarak da bilinir. Güney Asya anavatanıdır ve zerdeçöp, safran kökü, sarıboya, zerdeçav, hint safranı olarak da adlandırılır. Zerdeçal bitkisinin temizlendikten sonra suda kaynatılıp kurutulmuş, koyu sarı renkli kök saplarının öğütülmesiyle zerdeçal baharatı elde edilir. Aynı zamanda ipek kumaşlar ve ince derilerin boyanmasında ve kına yakmada da zerdeçal kullanılır. Eski zamanlarda turnusol kağıdı olarak da kullanılmıştır.

Hindistan mutfağında kendisine genişçe bir yer verilen zerdeçal kanser karşıtı olmasıyla biliniyor. Yapılan araştırmalar Hindistanlı insanların dünyadaki diğer insanlara göre daha az kansere yakalandığını gösteriyor.

Zerdeçal nasıl tüketilmeli?

Zerdeçalın içerisinde kurkumin maddesi vardır ve bu madde açığa çıkabilmek için süt, yoğurt veya kefire ihtiyaç duyar. Etkisini çoğaltmak için ise karabiber, zeytinyağı veya sirke kullanmanız gerekir. Saydığımız bu maddeler kurkumini ortaka çıkarır ve emilimi artırır. Bu maddelerle çok faydalı bir karışım hazırlayabilirsiniz.

Bir su bardağı kefirin içerisine bir çay kaşığı taze veya bir buçuk çay kaşığı toz zerdeçal ekleyin. Daha sonra içerisine zerdeçalla aynı oranda karabiber, bir yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı, birkaç damla limon suyu veya evde hazırlanmış doğan sirke ekleyip karıştırın. Tadını güzelleştirmek için ise tarçın veya bal ekleyebilirsiniz. Bu karışımı aç karnına tüketebilirsiniz. Fakat alerjik bir bünyeniz varsa bu karışımı doktorunuza danışmadan kullanmanızı tavsiye etmiyoruz.

Bu karışım sayesinde sindirim sisteminiz daha hızlı çalışır. Ülser, gastrit gibi mide rahatsızlıkları şikayetleri azalır. Bağırsak problemlerinden muzdarip insanlar için çok faydalıdır. Metabolizmayı hızlandırır ve bu sayede yağ yakımını sağlar. Bu faydası sayesinde de kilo kaybetmenizi sağlar.

Zerdeçal bağışıklık sistemini güçlendirir, vücut direncini artırır ve hastalıklardan korur. Kansere yakalanma riskini azaltır ve kanser hücreleriyle savaşıp onları öldürür. Doğal bir antibiyotiktir. Karaciğeri yeniler ve iltihaplı hastalıkları tedavi eder. Yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesinde etkin rol oynar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.