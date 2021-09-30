DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Zincir marketlerde fiyat ve etiket denetimi
Hintliler daha az kanser oluyor! Çünkü...
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den Bahreyn'e ilk ziyaret
COVID-19 ve grip nasıl ayırt edilir?
30 Eylül İSKİ su kesintileri | 30 Eylül Perşembe sular ne zaman gelecek?
Marsilya - Galatasaray maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!
Gündemi sarsacak iddia! 'Ladin o gün orada değildi'
İskender Gör kimdir? MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör hayatını kaybetti!
Buğdayın içindeki mucize! 1 ton buğdaydan 1 kg çıkıyor
Kanundan yararlanmak isteyenler için bugün son fırsat
30 Eylül vergi daireleri kaça kadar açık? Borç yapılandırma vergi daireleri mesaisi ne zaman bitiyor?
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Rus basını, Erdoğan-Putin zirvesini nasıl gördü?
Elon Musk'tan hükümetlere kripto para tavsiyesi
Mehmet Barlas'tan ilginç benzetme: 'Sanki CHP değil CIA var siyasetimizde'

TIMETURK / SAĞLIK / Hintliler daha az kanser oluyor! Çünkü...

Hintliler daha az kanser oluyor! Çünkü...

Zerdeçal, Hindistan mutfağının olmazsa olmaz baharatı... Hintliler yemeklerinde zerdeçala bolca yer veriyorlar. Hint safranı olarak da bilinen, faydaları saymakla bitmeyen zerdeçala gelin yakından bakalım...

49 Dakika Önce
2021-09-30 11:26:18
Hintliler daha az kanser oluyor! Çünkü...


Zencefilgiller familyasından sarı çiçekli, büyük yapraklı, çok yıllık otsu bir bitki cinsi olan zerdeçal Hint safranı olarak da bilinir. Güney Asya anavatanıdır ve zerdeçöp, safran kökü, sarıboya, zerdeçav, hint safranı olarak da adlandırılır. Zerdeçal bitkisinin temizlendikten sonra suda kaynatılıp kurutulmuş, koyu sarı renkli kök saplarının öğütülmesiyle zerdeçal baharatı elde edilir. Aynı zamanda ipek kumaşlar ve ince derilerin boyanmasında ve kına yakmada da zerdeçal kullanılır. Eski zamanlarda turnusol kağıdı olarak da kullanılmıştır.

Hindistan mutfağında kendisine genişçe bir yer verilen zerdeçal kanser karşıtı olmasıyla biliniyor. Yapılan araştırmalar Hindistanlı insanların dünyadaki diğer insanlara göre daha az kansere yakalandığını gösteriyor.

Zerdeçal nasıl tüketilmeli?

Zerdeçalın içerisinde kurkumin maddesi vardır ve bu madde açığa çıkabilmek için süt, yoğurt veya kefire ihtiyaç duyar. Etkisini çoğaltmak için ise karabiber, zeytinyağı veya sirke kullanmanız gerekir. Saydığımız bu maddeler kurkumini ortaka çıkarır ve emilimi artırır. Bu maddelerle çok faydalı bir karışım hazırlayabilirsiniz.

Bir su bardağı kefirin içerisine bir çay kaşığı taze veya bir buçuk çay kaşığı toz zerdeçal ekleyin. Daha sonra içerisine zerdeçalla aynı oranda karabiber, bir yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı, birkaç damla limon suyu veya evde hazırlanmış doğan sirke ekleyip karıştırın. Tadını güzelleştirmek için ise tarçın veya bal ekleyebilirsiniz. Bu karışımı aç karnına tüketebilirsiniz. Fakat alerjik bir bünyeniz varsa bu karışımı doktorunuza danışmadan kullanmanızı tavsiye etmiyoruz.

Bu karışım sayesinde sindirim sisteminiz daha hızlı çalışır. Ülser, gastrit gibi mide rahatsızlıkları şikayetleri azalır. Bağırsak problemlerinden muzdarip insanlar için çok faydalıdır. Metabolizmayı hızlandırır ve bu sayede yağ yakımını sağlar. Bu faydası sayesinde de kilo kaybetmenizi sağlar.

Zerdeçal bağışıklık sistemini güçlendirir, vücut direncini artırır ve hastalıklardan korur. Kansere yakalanma riskini azaltır ve kanser hücreleriyle savaşıp onları öldürür. Doğal bir antibiyotiktir. Karaciğeri yeniler ve iltihaplı hastalıkları tedavi eder. Yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesinde etkin rol oynar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN