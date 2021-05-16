Hint versiyonu tüm dünyanın sorunu olacak

Hindistan'da keşfedilen koronavirüs varyantının, aşıları daha az etkili hale getirebilecek özelliklere sahip olduğu konusunda uyarıda bulunuldu

Dünya Sağlık Örgütü'nde (WHO) görevli bilim adamlarından Soumya Swaminathan, Hindistan'da keşfedilen koronavirüs varyantının daha bulaşıcı olduğunu ve aşıları daha az etkili hale getirebilecek özelliklere sahip olduğunu, Hindistan'daki salgının hızlanmasına yardımcı olabileceği uyarısını yaptı.

Bir günde 4 bin ölüm

Hindistan, geçtiğimiz cumartesi günü ilk kez 24 saat içinde 4 binden fazla kişinin Covid-19'dan öldüğünü ve 400 binden fazla yeni enfeksiyonu duyurdu ancak uzmanlar resmi rakamların büyük ölçüde hafife alındığı kanaatinde

Hintli çocuk doktoru ve araştırmacı Swaminathan'ın Le Matin'deki değerlendirmesinde ilk kez ekim ayında Hindistan'da tespit edilen B.1.617 varyantının şüphesiz salgını hızlandıran bir faktör olduğunu ve ülkede kontrolden çıktığını söyledi.

Varyantın dayanıklılığı artıyor

Bu varyant, Dünya Sağlık Örgütü tarafından virüsün orijinal versiyonundan daha tehlikeli olduğu düşünülen varyantlar listesinde sınıflandırılabiliyor çünkü daha fazla bulaşıcılığı, aşılamayla sağlanan savunmaları aşma yetenekleri ve etkilenen hastaların ölüm oranı, tahmin edilmekte. B.1.617 varyantının "bulaşmayı artıran ve aşılama veya doğal kontaminasyon yoluyla gelişen antikorlara karşı potansiyel olarak dirençli hale getirebilen mutasyonlara sahip olduğu" açıklandı.

Aşı tek başına yeterli mi?

Büyük kitlesel toplantılarla çok erken nöbet tutmalarına izin veren Hindistan'daki vakalardaki dramatik artıştan tek başına varyantın suçlanamayacağı kaydedildi.Hindistan gibi büyük bir ülkede kirlenmeler aylarca sessizce devam edebilmekte. "Bu ilk işaretler, (aktarımlar) kalkışın dikey olduğu bir noktaya ulaşana kadar gözden kaçtı.Swaminathan, "salgın binlerce insanı etkilediği ve durdurulması çok zor bir oranda çoğaldığı için" virüse karşı savaşmanın şu an için çok zor olduğunu söyleyen Swaminathan, aşının tek başına yeterli olmayacağı uyarısında bulundu. durumun kontrolünü yeniden kazanmak için.

Aylar ve yıllar alabilir

Dünyanın en büyük aşı üreticisi olan Hindistan, şimdiye kadar 1,3 milyarlık nüfusunun yalnızca yüzde 2'sine iki doz uyguladı. Araştırmacılara göre bağışıklık popülasyonunun yüzde 70 ila 80 oranına ulaşması yıllar değilse de aylar alacak.Yakın gelecekte, zaten test edilmiş ve salgını durdurduğu kanıtlanmış sosyal ve sağlık önlemlerine güvenmenin gerekeceği konusunda uyarıda bulunuldu.Ve Hindistan'daki salgının ölçeği, daha da tehlikeli yeni varyantların ortaya çıkma riskini artırıyor.

Mutasyon ve adaptasyon riski

Bilim adamı Soumya Swaminathan, "Virüs ne kadar çoğalır, yayılır ve iletilirse, mutasyon ve adaptasyon riski o kadar artar",Çok sayıda mutasyon biriktiren varyantlar, sonunda şu anda sahip olduğumuz aşılara dirençli hale gelebilir.Bu tüm dünya için bir sorun olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.