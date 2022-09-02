Hindistan'dan HPV aşısı müjdesi

Dünyanın en büyük aşı üreticisi olan Hindistan Serum Enstitüsü'nün (SII), ilk rahim ağzı kanseri aşısını üretti. Önümüzdeki birkaç ay içinde piyasada olması bekleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre serviks kanseri, 2020'de tahmini 604.000 yeni vaka ve 342.000 ölümle dünya çapında kadınlar arasında en yaygın dördüncü kanser.

İki insan papilloma virüsü (HPV) tipi, 16 ve 18, en az yüzde 70 rahim ağzı kanserinden sorumludur ve Hindistan Biyoteknoloji Departmanı, Hindistan aşısının HPV tip 16 ve 18 ile 6 ve 11 üzerinde çalışacağını söyledi.

Medimagazin'de yer alan habere göre, önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya çıkacak olan kuadrivalan Cervavac aşısının uygun fiyatlı olacağı kaydedildi.

Aşı 9-14 yaş arası iki doz, 15-26 yaş arası üç doz enjeksiyon yoluyla uygulanacak. .