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Hindistan'da 'kara mantar' şoku

Koronavirüs salgını ile mücadele eden Hindistan'da 'Kara mantar' olarak tanımlanan enfeksiyon türü virüsle mücadelede yaşamsal sorunlara yol açabiliyor

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Google News - Timeturk
11.05.2021 20:20:31
Hindistan'da 'kara mantar' şoku

Hindistan, koronavirüs ile mücadele ederken virüsün yeni yeni etkileri de ortaya çıkmaya başlıyor.

Kara mantar olarak tabir edilen enfeksiyona mariz kalan kişiler koronavirüse karşı daha sorunlu bir bulaşla karşı karşıya kalabiliyor.

Küf kanalıyla etkiliyor

Le Matin'de yer alan bir değerlendirmeye göre; Mukormikoz veya siyah mantar olarak tanımlanan hastalığın etkileri hastaları yaşamsal açıdan etkiliyor. Nemli yerlerde büyüyen ve solunum yolu ile bulaşan, yüze ve gözlere saldıran ve beyne zarar verebilen bir küf önemli bir bulaş ortaya çıkarışyor. Bulaş durumunda yüzde 50'lik bir öldürücülüğe sahip. Nadir de olsa Hindistan'da bulunan bu mantar türü son haftalarda, özellikle koronavirüs ile enfekte olmuş hastalarda ciddi sorunlar yaratıyor.

Hastalardan 8'i öldü

Hindistan, Mumbai'nin Maharashtra eyaletinde yerel basın, Covid-19'dan iyileşen yaklaşık 200 hastanın mukormikoz tedavisi gördüğünü ve sekizinin öldüğünü bildirdi. Gujarat'ta enfeksiyonun tedavisi için hastanelerde ayrı odalar oluşturulurken Yeni Delhi'deki hastanelerde de vakaların olduğu bildirildi.

Mantar enfeksiyonu riski

Doktorlar, bu mantar enfeksiyonunun neden koronavirüs ile bağlantılı olduğunu bulmaya çalışıyor. Salgının kurbanlarını tedavi etmek için steroid yani kortizon tedavisi uygulanıyor. Ancak bunu yaparken bağışıklık sistemi zayıflamakta ve bu nedenle uygulama başka enfeksiyonlara tabi tutuluyor. Açıklamada bir diğer olasılığın ise Hindistan hastanelerinin aşırı derecede yoğun olması, birçok ailenin evde oksijen tedavisi de dahil olmak üzere kendi kendine ilaç kullanması; ancak bu mantar enfeksiyonuna yol açabilecek yeterli hijyenin bulunmması da dikkat çekmekte.

Şeker hastaları da risk grubunda

Michel Pralong'un değerlendirmesinde şunlara dikkat çekiliyor: "Göz ardı edilmemesi gereken faktör, bu siyah mantarın neredeyse sadece diyabetli kişilerde yetişmesidir. Bununla birlikte, Hindistan, Çin'den sonra en çok şeker hastası olan ikinci ülkedir. 77 milyon insan bundan muzdariptir veya yetişkin nüfusun yüzde 10'undan fazlası. Mukormikozlu (Enfeksiyon) hastalar, en şiddetli vakalarda, enfeksiyonun beyne ulaşmasını önlemek için ameliyat edilmelidir. Ve gözlerden etkilenenler görüşlerini kaybedebilirler"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan