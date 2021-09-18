DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık
Çin'den Tayvan'a gözdağı
Husiler, Yemen'de 9 kişiyi idam etti
İnternet kullanan herkes bu haberi mutlaka okumalı!
Prof. Aydın: Düşüremezsek kapanmak zorunda kalacağız
'İngiltere, ABD'nin kürkçü dükkanına geri döndü'
3 direniş grubu, olası İsrail saldırısına karşı birleştiler
Bakan Kurum: Antalya ve Muğla'da 1100 binanın yıkımını tamamladık
4 ülke almak için şimdiden sıraya girdi
Bakan Dönmez açıkladı: 11 ilde 194 bin abonenin elektriği geçici olarak kesildi
İngiliz Global Risk Insights: Tüm güçlü devletler, Türkiye ile anlaşmak için sıraya giriyorlar
ALES'e anahtar ve toplu taşıma kartı ile girilir mi? ALES'e cüzdanla girilir mi?
Afganistan'da peş peşe bombalı saldırılar
Erdoğan'dan ''Akkuyu Nükleer Santrali'' açıklaması
HES uygulamasında yeni dönem

TIMETURK / SAĞLIK / HES uygulamasında yeni dönem

HES uygulamasında yeni dönem

Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına, Covid-19 aşılarının hangi ülkelerde geçerli olduğuna ilişkin yeni bir alan eklendi.

2 Saat Önce
2021-09-18 13:03:44
HES uygulamasında yeni dönem

Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına, Covid-19 aşılarının hangi ülkelerde geçerli olduğuna ilişkin yeni bir alan eklendi.

Bakanlığın Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği HES uygulamasında güncellemeye gidildi.

Uygulamaya bir süre önce "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonu eklenirken, yeni güncelleme ile "aşı kartları" sayfasında yer alan kart bilgilerinde, "aşı adı" ve "geçerli olduğu ülkeler" başlıklı alanlara yer verildi.

Böylelikle vatandaşlar, yurt dışı seyahatlerde karşılaşabilecekleri olası problemler karşısında, yaptırdıkları aşının geçerli olduğu ülkeler hakkında ülke otoriteleriyle bilgi paylaşımında bulunabilecek.

RİSKLİ VEYA RİSKSİZ DURUMU GÖRÜNTÜLENEBİLECEK

HES'te ayrıca ana menü üzerine "Durumumu Görüntüle" isimli yeni bir alan da eklendi.

Böylelikle kişilerin HES kodunu görmesine ya da seçmesine gerek kalmadan direkt olarak riskli veya risksiz durumunu gösterir ekran açılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş