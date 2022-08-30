Herpes virüsü, Tip 2 diyabet riskini artırabiliyor

Almanya’daki Ludwig Maximilian Üniversitesi ve Helmholtz Münih’teki araştırmacılar, herpes virüsünün Tip 2 diyabetin gelişimine katkıda bulunabileceğini buldular.

Yeni araştırmalar, yaygın bir herpes virüsünün, Tip 2 diyabet geliştirme riskinizi artırabileceğini öne sürdü. Sözcü'de yer alan habere göre, virüslerin (kızamıkçık ve hepatit C dahil), Tip 1 diyabet ile ilişkili olduğunu öne süren önceki araştırmalar izlendi. En son çalışma için, araştırmacılar normal kan şekeri seviyelerine sahip 1.200'den fazla katılımcıyı inceledi. Katılımcılar, herpes simpleks virüsleri 1 ve 2 (sırasıyla uçuklara ve genital uçuklara neden olan HSV1 ve HSV2), suçiçeği-zoster virüsü (suçiçeği ve zona), Epstein-Barr virüsü ve Sitomegalovirüs (CMV) de dahil olmak üzere bilinen sekiz herpes virüsü için test edildi.

Sitomegalovirüs (CMV) çok yaygındı, katılımcıların yüzde 46'sı geçmiş enfeksiyonun bir göstergesi olan antikorlar bakımından pozitif çıkarken, yüzde 11'i HSV2 için pozitifti. Çoğunun ayrıca birden fazla herpes virüsüne karşı antikorları vardı.

YEDİ YIL BOYUNCA İZLENDİ

Yedi yıl sonra, çalışma katılımcılarının 364'ü prediyabet geliştirdi. Başlangıçta HSV2 testi pozitif çıkanların, önceden herpes enfeksiyonu belirtisi olmayanlara göre prediyabet veya diyabet geliştirme olasılığı yüzde 59 daha fazlaydı.

Diabetologia dergisine göre, CMV ile enfekte olanların ise prediyabet veya diyabet geliştirme olasılığı yüzde 33 daha fazlaydı. Araştırmacılar, Tip 2 ile su çiçeği, uçuk veya zonaya neden olan herpes virüsleri arasında bir bağlantı ise bulamadılar.

Çalışmanın başındaki isim Dr. Tim Woelfle, Good Health'e, “Çalışmanın, ilk kez herpes virüsünün Tip 2'ye yol açan diyabeti (pre) diyabeti nasıl tetikleyebileceğine odaklandığına inanıyorum.”

“Araştırmamız yeni çünkü deneklerimizin farklı herpes virüslerine karşı antikorları olup olmadığını önceden kontrol ettik.”

‘Birçok insan bir veya daha fazla herpes virüsü tarafından enfekte olduğunu bilmiyor, ancak bu son derece yaygın. Çalışmamız, prediyabet insidansının öncelikle yaş, BMI, kolesterol ve açlık glikozu ile açıklandığını öne sürerken, hem HSV2 hem de CMV de riske eklendi” dedi. .