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TIMETURK / SAĞLIK / Her gün yürürseniz vücudunuzda meydana gelebilecek 10 değişiklik

Her gün yürürseniz vücudunuzda meydana gelebilecek 10 değişiklik

Yürümenin faydalarını saymakla bitmez. Hareket etmek, diri ve sağlıklı kalmaktır.Her gün 15-30 dakikalık kısa bir yürüyüş, yalnızca kişinin genel görünümünü değil, sağlığını da önemli ölçüde iyileştirebilir.

50 Dakika Önce
2021-12-08 09:34:17
Her gün yürürseniz vücudunuzda meydana gelebilecek 10 değişiklik

Hipokrat'ın "Bir erkeğin en iyi ilacı yürümektir" sözünü hiç duydunuz mu? İyi bir uyku ve sağlıklı bir diyetle birlikte yürümenin, doktordan tamamen kaçınmanıza yardımcı olabileceğini belirterek daha da ileri gidebiliriz. Her gün 15-30 dakikalık kısa bir yürüyüş, yalnızca kişinin genel görünümünü değil, sağlığını da önemli ölçüde iyileştirebilir.

Yürümek ücretsizdir, kolaydır ve de az çaba gerektirir.

İşte her gün yürüdüğümüzde vücudunuzda meydana gelebililecek 10 değişiklik:

1. Olumlu beyin değişiklikleri

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Bir çalışmanın ortaya koyduğu gibi, yürümek gibi düşük etkili aerobik egzersizler erken bunamayı önler, Alzheimer hastalığı riskini azaltır ve genel zihinsel sağlığı iyileştirir. Zihinsel stresi azaltır.

2. Göz tansiyonunu azıltır

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Yürümek aslında gözlerin sağlığına da fayda sağlar. Göz tansiyonunu azaltarak glokomla savaşmaya bile yardımcı olabilir .

3. Kalp hastalıklarının önlenmesi

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Amerikan Kalp Derneği'ne göre, kalple ilgili hastalık veya felçlerin önlenmesi söz konusu olduğunda yürümek, koşmaktan daha az etkili değildir. Bu aktivite, yüksek tansiyon ve kolesterol seviyelerini düşürerek ve kan dolaşımını iyileştirerek kalp problemlerini önlemeye yardımcı olur.

4. Artan akciğer hacmi

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Yürüyüş, kan dolaşımındaki oksijen akışını artıran ve akciğerlerinizi çalıştırmanın yanı sıra toksinleri ve atıkları ortadan kaldırmaya yardımcı olan bir aerobik egzersizdir. Daha iyi ve daha derin nefes alma sayesinde akciğer hastalığına bağlı bazı semptomlar da hafifleyebilir.

5. Pankreas üzerinde faydalı etkiler

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İnanması zor olabilir, ancak egzersiz için yürümek, diyabeti önlemede koşmaktan çok daha etkili bir araç gibi görünüyor.

6. Geliştirilmiş sindirim

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Her gün 30 dakikalık yürüyüş, yalnızca gelecekte kolon kanseri riskini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda bağırsak hareketlerimizi düzenlemeye yardımcı olarak sindirim ve kabızlığımızı da iyileştirebilir.

7. Tonlanmış kaslar

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Kas tonu ve (kilolu durumlarda) kilo kaybı da olabilir yürüyüş yoluyla. Günde 10.000 adım yürüme pratiği, özellikle birkaç aralık eklerseniz veya yokuş yukarı yürüyorsanız, spor salonunda gerçek bir egzersiz olarak sayılabilir.

8. Daha sağlam kemikler ve eklemler

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Yürümek daha fazla eklem hareketliliği sağlayabilir, kemik kütlesi kaybını önleyebilir ve hatta kırık riskini azaltabilir. Artrit Vakfı sertliği ve inflamasyon ile birlikte, eklemlerde ağrı azaltmak için düzenli olarak günde orta en az 30 dakika yürüyüş önerir.

9. Sırt ağrısının giderilmesi

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Yürüme, daha zorlu yüksek etkili egzersizler sırasında sırt ağrısı yaşayanlar için gerçek bir hayat kurtarıcı olabilir . Düşük etkili bir aktivite olduğundan, koşma veya HIT gibi daha fazla acıya veya rahatsızlığa neden olmaz. Yürümek, omurga yapılarında daha iyi kan dolaşımına katkıda bulunur ve sağlıklı bir omurga için hayati önem taşıyan duruş ve esnekliği iyileştirir.

10. Daha sakin bir zihin 

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Yürümek, majör depresyon bozukluğu olan hastalarda depresyon semptomlarını iyileştiriyorsa, moral bozukluğu veya bitkinlik ile başa çıkmamıza ne kadar kolay yardımcı olabileceğini hayal edin. Ve bir arkadaşınızla veya sevdiğiniz biriyle keyifli bir yürüyüş, yalnızca mutlu etkiyi çoğaltacak ve ruh halinizi iyileştirecektir!

Kaynak: brightside-me.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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