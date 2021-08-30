Her gün havuç suyu içerseniz vücudunuzda neler olur?

Havuç suyu çoğu insanın aklına gelen bir içecek türü değil. Özellikle havuç yemeyi sevmiyorsanız, havuzu lezzetli bir meyve suyuna dönüştürerek de faydalarından yararlanabilirsiniz. Sağlığa ve güzelliğe birçok faydası olan havuç suyunu her gün tükettiğiniz zaman vücudunuzda neler olabileceğini biliyor musunuz? İ

Havuç suyu çoğu insanın aklına gelen bir içecek türü değil. Özellikle havuç yemeyi sevmiyorsanız, havuzu lezzetli bir meyve suyuna dönüştürerek de faydalarından yararlanabilirsiniz. Sağlığa ve güzelliğe birçok faydası olan havuç suyunu her gün tükettiğiniz zaman vücudunuzda neler olabileceğini biliyor musunuz? İşte detaylar...

1- METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

Havuç suyundaki B vitamini vücudun yağı, proteini ve karbonhidratı parçalayıp enerjiye dönüştürmesinde yardımcı olur. Ayrıca kilo kontrolü sağlayan ve obeziteyi önleyen diyet lifi içerir.

2- GÖZLER İÇİN İYİDİR

Havuç suyundaki A vitamini göz sağlığı için son derece önemlidir. Düşük ışıkta görmeyi geliştirir ve göz yüzeyini korur. Yaşa bağlı görme hastalıklarına yakalanma riskinizi azaltır.

3- BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Havuç karotenoidler içerir ki bu bileşikler bağışıklık sistemini güçlendiren A vitamini için öncüdür. Vücudu enfeksiyondan koruyan T hücrelerinin çoğalmasını sağlarlar. İçeriğindeki C vitamini bağışıklığı destekler.

4- KANSER RİSKİNİ AZALTIR

Havuç, kansere yakalanma riskinizi azaltabilecek antioksidan etkiye sahip besinler içerir. Hücre ve DNA'mıza zarar veren serbest radikallerle savaşır. İçeriğindeki diyet lifi de bazı kanser türlerinin önlenmesine yardım eder.

5- CİLT İÇİN İYİDİR

Havuç suyunda bulunan C, E ve K vitaminleri cilt sağlığını iyileştirebilir. Antioksidan olan C vitamini, güneşin zararlı ışınlarından korur. Ayrıca kolajen üretimine, hasarlı cildi iyileştirmeye ve kırışıklıkları önlemeye yardımcı olduğu için yaşlanma karşıtı bir etkiye sahiptir. E vitamini de cildinizi güneşten koruyabilir ve iltihabı tedavi edebilir. K vitamini yaraların iyileşmesinde önemli bir rol oynar, bu nedenle yara ve çatlak izlerine yardımcı olabilir.

6- HAMİLELİK İÇİN İYİDİR

Hamileyken folik asit, demir, kalsiyum, B vitaminleri, A vitamini ve C vitaminine ihtiyacınız olur. Çiğ havuç suyu tüm bu besinlerin harika bir kaynağıdır.

7- BEYİN SAĞLIĞINI GELİŞTİRİR

Havuçtaki beta karoten, antioksidan özelliklere sahip olduğu için bilişsel yeteneğinizi olumlu etkiler. Vücuttaki oksidatif stresi azaltabilir. Alzheimer hastalığı ve bunama riskini azaltır.

8- KALBİ KORUR

Havuç suyu içmek, antioksidan etkisi sayesinde kardiyovasküler sağlığı geliştirir. Kolesterol seviyenizi düşürebilir ve kan basıncını düzenleyebilir.

9- KIZARIKLIK VE YARA İZİNİ AZALTIR

Havuç suyu, A vitamininin en saf şekillerinden biri olan retinole dönüştürülen yüksek miktarda beta karoten içermektedir. A vitamini, cildin iyileşmesi, kızarıklık ve enflamasyonun azaltılmasında yardımcı olur.

10- GÜNEŞ HASARINDAN KORUR

Cilde uygulanacak havuç suyu, anti-oksidan içerdiği için güneş hasarlarından korur.

11- SİVİLCELERİ AZALTIR

Beta karoten içeriği sebum üretimini kontrol etmede ve akne oluşumunu azaltmada etkili olur. Sivilceleri azaltmak için havuç suyu kullanarak yüz maskesi yapılabilir. Bunun için bir çay kaşığı nohut unu, bir çay kaşığı zerdeçal ve bir fincan havuç suyuna ihtiyaç duyularak yüz maskesi yapılır.

12- KOLAJEN ÜRETİMİNİ ARTIRIR

Yüksek miktarda C vitamini, kollajen üretimini teşvik etmeye ve cildin esnekliğini korumasında fayda sağlar.

13- CİLDE IŞILTI VERİR

Havuçta bulunan yüksek karotenoid seviyesinden dolayı ciltte sağlıklı ve parlak görünüm sağlar.

Not: Şeker hastalığı olanlar havuç suyunu ölçülü tüketmelidir.

Kaynak: Posta Gazetesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.