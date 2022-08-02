Her gün hamburger ve patates kızartması yiyenlerde Alzheimer riski artıyor

Hamburger ve patates kızartması ya da sosis sevenler için kötü haber. Bu tip işlenmiş gıdalar tedavisi henüz bulunamayan, çağımızın en korkulan hastalıklarından biri olan Alzheimer riskini artırıyor.

Alzheimer, çağımızın en korkulan hastalıklarından biri. Tedavi yöntemi olmayan bu hastalık, hasta olan kişinin başkasına bağımlı şekilde yaşamasına neden oluyor. Hastalığın tedavisi için bilim insanları birçok çalışma yürütüyor. Son olarak Sao Paulo Üniversitesi'ndeki bilim insanları on yıl boyunca 10 bin kişiyi izleyerek daha fazla işlenmiş gıda tüketenlerin, neredeyse hiç yemeyenlere göre yüzde 28 daha fazla bilişsel gerileme yaşadığını buldu. Bilim insanları, Kaliforniya, San Diego'daki 2022 Alzheimer Derneği Uluslararası Konferansı'nda 2008'den 2019'a arası yaptıkları bu araştırmanın ayrıntılarını paylaştı.

Araştırmacılar, deneylerinde, günde bir hamburger ve patates kızartması veya iki sosis yemenin, Alzheimer hastalığına yakalanma riskini artırabileceğini ortaya koydu. Sözcü'nün haberine göre, bu sonuçlardan sonra uzmanlar insanları tahıl, sebze ve balık gibi işlenmemiş gıdaları daha düzenli tüketmeye çağırdılar.

Yüksek şeker, tuz ve yağ çok riskli

Ortalama Amerikan diyetinin yaklaşık yüzde 58'i işlenmiş gıda iken, Kanada'da da bu oran yüzde 48'e kadar çıkıyor. Uzmanlar, işlenmiş gıdalardaki yüksek şeker, tuz ve yağ içeriğinin iltihaplanmayı artırdığı için daha hızlı bilişsel düşüşe neden olduğunu söyledi.

Yüzde 28 daha hızlı bilişsel gerileme yaşadılar

Kadın ve erkeklere eşit şekilde yer verilen çalışmada, denekler ortalama 51 yaşındaydı. Çalışmaya katılan bu kişiler, işlenmiş gıdalardan günde ortalama 785 kalori tüketti. Her katılımcı, çalışmanın başında ve sonunda diyet alımlarıyla ilgili bir anket doldurdu. Ayrıca bilişlerindeki değişiklikleri ölçmek için kelime tanıma ve sözlü akıcılık testlerine girdi.

Sonuçlar, işlenmiş gıdayı en fazla tüketenlerde, diğerlerine göre yüzde 28 daha hızlı bilişsel gerileme olduğunu gösterdi. Ayrıca, beynin karar verme ve bilgi işleme ile ilgili alanında da yüzde 25 daha hızlı bir işlev kaybı olduğu ortaya çıktı.

Araştırmada daha fazla işlenmiş gıda tüketenlerin genç, kadın, beyaz, daha yüksek eğitim düzeyine sahip ve hiç sigara içmemiş olma olasılıklarının daha yüksek olması dikkat çekti.

"Zamanım yok demeyin, kendi yemeğinizi kendiniz yapın"

Harvard Tıp Okulu'ndan Dr Rudy Tanzi de konuyla ilgili CNN'e verdiği demeçte; “Bütün bunlar sistemik iltihabı teşvik ediyor, belki de vücutta ve beyinde sağlıklı yaşlanmaya karşı en büyük tehdit” dedi.

Araştırmaya katılan Dr Claudia Suemoto, Brezilya'daki beslenme şeklinin batı ülkelerinden çok farklı olmadığını söylüyor: “İnsanların daha fazla yemek pişirmeleri ve kendi yemeklerini sıfırdan hazırlamaları gerektiğini bilmeleri gerekiyor. ‘Zamanımız yok' denildiğini duyuyorum ama aslında o kadar da uzun sürmüyor. Üstelik buna da değer çünkü kalbinizi koruyacak ve beyninizi bunama veya Alzheimer hastalığından koruyacaksınız.”

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