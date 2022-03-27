Her gece bir fincan papatya çayı tüketmek için 3 neden

Çayın aksinen kafein içirmeyen papatyanın birçok faydası var. Her gece bir fincan papatya çayı tüketmenin sinir sistemini, bağırsakları rahatlattığı, nabzı düşürdüğü, şişliği, krampları ve spazmları giderdiği belirtildi.

Papatya, dünyanın en popüler bitkilerinden biridir, o kadar yaygındır ki bazen sağlığımız için ne kadar değerli olabileceğini unuturuz.

Aşağıda, günlük rutininize dahil etmenin ve daha spesifik olarak yatmadan kısa bir süre önce tüketmenizin gerekli olmasının üç nedenini analiz ediyoruz.

Doğal gevşetici

Kaygı, stres ve panik ataklardan şikayetçiyseniz papatya yatıştırıcı özelliği ile sizi rahatlatacak ve doğru bir uyku çekmenizi sağlayacaktır. Çayın aksine kafein içermez ve bu nedenle sinir sistemimizi rahatlatır, nabzı düşürür ve bizi rahatlatır.

Tahriş olmuş bağırsak için ilaçlar

Kaygı ve stres, rahatsız edici bir bağırsak yaratır ve ancak bu sorunla karşılaşırsanız bu durumun ne kadar acı verici olduğunu anlayabilirsiniz. Papatya şişliği, krampları, spazmları giderir ve bağırsaklarımızın sinir sistemini rahatlatır.

İlaçların bize pek yardımcı olmadığı bir sağlık durumunda, bizim için tabiat ana vardır.

Adet günleri için

Ayın zor günleri rahatsızlık, kramp ve karın ağrısı yaratır. Spazm önleyici özelliği olan papatya sizi rahatlatacak ve kuş gibi uyumanızı sağlayacaktır.

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