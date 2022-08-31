Heimlich' Manevrası Nedir? Heimlich' Manevrası Nasıl Yapılır?

Heimlich manevrası, boğaza kaçan yabancı cisimlerin çıkarılmasını sağlayan bir ilk yardım tekniği olarak tanımlanmakta. Heimlich manevrası kimlere uygulanır? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Heimlich manevrası nasıl uygulanır? İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde...

Heimlich Manevrası Nedir?

1974 yılında Henry Heimlich tarafından geliştirilen, solunum yolunun yemek ya da yabancı bir cisimle tıkanması sonucu boğulmayı engellemek için uygulanan tıbbi bir müdahale olarak adlandırılır. Bu ilk yardım uygulamasının hızlı ve doğru bir şekilde yapılması hayati önem taşımakta. Boğulma ve tıkanıklık olan hastaya müdahale edilmediği takdirde hava akışının engellenmesi ölüm ile sonuçlanabilir.

Heimlich Manevrası Ne Zaman Uygulanır?

Nefes alamama,

Acı çekerek elleri boyuna götürme,

Konuşamama ve morarma

Ses çıkaramama

Yüz ve genel olarak cildin önce kızarması

Heimlich Manevrası Nasıl Yapılır?