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TIMETURK / SAĞLIK / Heimlich Manevrası nasıl uygulanır?

Heimlich Manevrası nasıl uygulanır?

'Heimlich manevrası' olarak adlandırılan ve solunum yolunun yemek ya da yabancı bir cisimle tıkanması sonucu boğulmayı engellemek için kullanılan tekniktir.

25 Dakika Önce
2021-10-29 14:17:32
Heimlich Manevrası nasıl uygulanır?

Hava yolu tıkanıklığı, ‘tam tıkanma' ya da ‘kısmi tıkanma' şeklinde olabilir. Tıkanma sonucu bilinç hızla bozulabilir ve acil müdahale yapılmazsa yaşamsal tehlikelere yol açar. Çoğu zaman hasta ne olduğunu anlatacak, ifade edebilecek durumda değildir. Zamanında ve doğru müdahale olmazsa yaşam kurtarılsa bile beyin ve diğer yaşamsal organlara belli bir süre oksijen taşınmaması nedeniyle felç gibi kalıcı bozukluklar görülebilir.

Nefes alamama, acı çekerek elleri boyuna götürme, konuşamama ve morarma ‘tam tıkanma' belirtileridir. Bu durumda 'Heimlich Manevrası' yapılır.

Peki Heimlich Manevrası nedir? Heimlich Manevrası nefes yolunu açmak için karına ve göğse bası uygulama yöntemidir. Kısmi tıkanmada ise öksürük olur. Nefes alıp konuşmada sorun olmaz. Bu durumda hasta öksürmeye teşvik edilir, öncelikle bulunduğu pozisyonda bırakılır. Solunum ve öksürük zayıflar ya da kaybolursa ve morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulmalıdır. Göğse ve karına bası uygulanır.

Heimlich manevrası'nın mucidi ABD'li doktor Henry Heimlich 2016 yılında 96 yaşındayken hayatını kaybetti.

Hemlich, 1974 yılında kendi keşfettiği ve adını verdiği Heimlich manevrası ile şimdiye kadar sadece ABD'de binlerce insanın hayatının kurtarıldığı belirtiliyor.

Ekran Resmi 2021-10-29 14.10.01

Heimlich Manevrası nasıl uygulanır?

Bilinci açık kişilerde Heimlich Manevrası şöyle yapılır;

• Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir.
• Hastanın yanında veya arkasında durulur.
• Bir elle göğsü desteklenerek öne eğilmesi sağlanır.
• Diğer elin topuğu ile hızla 5 kez sırtına (kürek kemikleri arasına) süpürür tarzda vurulur.
• Tıkanıklığın açılıp açılmadığına bakılır, açıldıysa işlem durdurulur.
• Tıkanıklık açılmadıysa Heimlich Manevrası yapılır.
• Hastanın arkasından sarılarak gövdesi kavranır.
• Bir elin baş parmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır.
• Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
• Bu hareket 5-7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır.
• Tıkanıklık açılmadıysa tekrar sırtına vurulur.
• Bu işlemler 5'er kez olacak şekilde dönüşümlü olarak tekrarlanır.
• Hastanın bilinci kapanırsa, sert zemin üzerine yatırılır.
• Tıbbi yardım istenir.

Kaynak: acibademhayat.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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