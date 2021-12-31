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TIMETURK / SAĞLIK / Havadayken testi pozitif çıkan öğretmen, kendini 5 saat uçağın tuvaletine kapattı

Havadayken testi pozitif çıkan öğretmen, kendini 5 saat uçağın tuvaletine kapattı

ABD'li bir öğretmen, uçuşun ortasında Covid-19 için pozitif test ettikten sonra bir uçağın tuvaletinde gönüllü olarak kendini tecrit ederek beş saat geçirdiğini söyledi.

56 Dakika Önce
2021-12-31 01:33:46
Havadayken testi pozitif çıkan öğretmen, kendini 5 saat uçağın tuvaletine kapattı

Marisa Fotieo, 20 Aralık'ta Chicago'dan İzlanda'daki Reykjavik'e giderken boğazının acıdığını hissetti.

Bayan Fotieo, yanında getirdiği bir kit ile hızlı bir test yaptı ve enfekte olduğunu farketti.

Kendini uçağın tuvaletine kapatan Fotieo, diğer yolcular zarar görmesin diye yolculuğun beş saatlik kısmını burada geçirdi. Hostesler, yiyecek ve içecek servisi yaparak ve sık sık ziyaret ederek öğretmene moral verdiler.

Öğretmenin tuvalette çektiği Tiktok videosu ise 4 milyon kişi tarafından izlendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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