Havadayken testi pozitif çıkan öğretmen, kendini 5 saat uçağın tuvaletine kapattı

Kendini uçağın tuvaletine kapatan Fotieo, diğer yolcular zarar görmesin diye yolculuğun beş saatlik kısmını burada geçirdi. Hostesler, yiyecek ve içecek servisi yaparak ve sık sık ziyaret ederek öğretmene moral verdiler.

Öğretmenin tuvalette çektiği Tiktok videosu ise 4 milyon kişi tarafından izlendi.