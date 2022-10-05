Hastanelerde 5 dakika arayla 'ek randevu' uygulaması

Sağlık Bakanlığı bugün itibari ile hastanelerde ek randevu sistemini uygulamaya koydu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda poliklinikler için açılan ek randevuların 5 dakika aralıklarla olduğu görülürken, hekimler duruma tepki gösterdi