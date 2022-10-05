Hastanelerde 5 dakika arayla 'ek randevu' uygulaması
Sağlık Bakanlığı bugün itibari ile hastanelerde ek randevu sistemini uygulamaya koydu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda poliklinikler için açılan ek randevuların 5 dakika aralıklarla olduğu görülürken, hekimler duruma tepki gösterdi
2022-10-05 13:14:22
Sağlık Bakanlığı, 15 dakika süren MHRS randevuların yanı sıra 'ek randevu' sistemini getirdi.
Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, ek randevu adı altında 5 dakika aralıklarla randevu açıldığı ifade edildi.
Paylaşılan randevu ekranı görüntülerinde aynı saate iki randevu koyulması dikkat çekerken hekimler randevu sürelerinin yetersizliğinin yanında bir de ek randevular koyulmasından yakındılar.
Yine sosyal medyada bir başka kullanıcı ise, çalıştığı hastaneye, randevusuna gelmeyen hastalar için mesai sonunda ek randevu açılacağına dair yazı geldiğini dile getirdi. .
YORUMLAR (0)