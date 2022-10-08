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TIMETURK / SAĞLIK / Hastanede önce zehirlenip sonra tedavi oldular

Hastanede önce zehirlenip sonra tedavi oldular

Tokat'ta hastanede yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 50 kişi aynı hastanede tedavi altına alındı.

8 Saat Önce
2022-10-08 13:27:38
Hastanede önce zehirlenip sonra tedavi oldular

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde et döner, pilav ve çorba yiyen hastane personeli ile refakatçiler, bir süre sonra istifra şikayetiyle hastanenin acil servisine başvurdu.

Yedikleri gıdalardan zehirlendikleri tahmin edilen 50 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. .

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