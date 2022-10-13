Hastalar gitmesin diye doktorlardan 'popo kaldırma' ameliyatında esneklik

İngiliz doktorlar ölüm tehlikesi nedeniyle Brezilya Popo Kaldırma işlemini yasaklamıştı. Ancak hastaların bu işlem için yurt dışına gitmesi doktorları harekete geçirdi. İşlemin 'hafif' versiyonuna onay için prosedürü değiştirmek istiyorlar

Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian gibi ünlüler ile popülerleşen Brezilya Popo Kaldırma işlemi ölüm tehlikesi ile biliniyor. Öyle ki Brezilya tipi kalça kaldırma (Brazilian butt lift-BBL) ameliyatı, 2018 yılında bir dizi ölüm nedeniyle İngiliz Estetik Plastik Cerrahlar Birliği tarafından oylanarak yasaklanmıştı.

2017 araştırmasında 692 cerrah, bu işlemlerden sonra yağ embolisi nedeniyle 32 ölüm bildirmişti.

İngiliz Estetik Plastik Cerrahlar Birliği (BAAPS) bu ameliyatların 3.000 operasyonda 1 kadar yüksek olduğu tahmin edilen tüm kozmetik cerrahi prosedürlerin en yüksek ölüm oranına sahip olduğu ve genellikle pahalı acil durum komplikasyonları ile sonuçlandığı konusunda uyarı da yayınlamıştı.

Brezilya tipi kalça kaldırma operasyonları yüksek komplikasyon riski taşıması nedeniyle yasaklanmıştı



Hastalar yurt dışına gidince karar geri alındı

Daha da riskli olmasına rağmen, yüzlerce İngiliz kadın BBL'leri daha ucuz fiyata almak için hala İngiltere dışındaki seçenekleri değerlendiriyor. Bu da İngiliz plastik cerrahların kararını kısmen geri almasına neden oldu.

BBL yerine farklı bir prosedür öneriliyor

Birleşik Krallık'taki cerrahlar artık kadınları BBL yerine yüzeysel gluteal lipofilling (SGL) yapmaya teşvik ediyor. SGL ameliyatı BBL'nin daha hafif bir versiyonu, ancak yağın sadece derinin altına enjekte edilmesi bakımından farklılık gösteriyor. Prosedürün ne kadara mal olacağı belli değil, ancak BBL için fiyatlar İngiltere'de 7.000 £ 'a kadar çıkıyor. İngiliz Estetik Plastik Cerrahlar Birliği Başkanı Marc Pacifico, kuruluşun 350'den fazla üyesine dağıtılan yeni yönergelerin hastalar için daha güvenli sonuçlarla sonuçlanacağını söyledi. Marc Pacifico "Yani, BBL'ye hayır ama fasyanın tehlikeye girmediği Yüzeysel Gluteal Lipofilling'e (SGL) evet" dedi. Marc Pacifico, BAPS'nin, BBL'leri denizaşırı ülkelere gitmek için hayatlarını riske atan İngilizlerin sayısı konusunda hala endişeli olduğunu da sözlerine ekledi. .