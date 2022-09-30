Hangi hastanelerde nöbet ertesi izin var? Nöbet ertesi izin kullandırılıyor mu? TUS tercihlerine ‘nöbet ertesi izin’ etkisi

TUS sonuçlarının açıklanması ile tercih sürecine girildi. Tercih yapacakların en çok merak ettikleri sorular: Hangi hastanelerde nöbet ertesi izin var? Nöbet ertesi izin kullandırılıyor mu? Nöbet ertesi izin uygulaması uzmanlık eğitimi için tercih yapacak hekimlerin seçimlerinde büyük önem taşıyor. Nöbet ertesi izin ilgili yönetmelikle düzenlenmiş olsa da bazı kliniklerde hala nöbet ertesi izin uygulanmıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-TUS ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınav sonuçlarını dün açıkladı. 4 Eylül'de gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla TUS tercihleri için de süreç başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağustos ayında yaptığı açıklama ile asistan hekimlerin nöbet sayılarının yönetmelik ile düzenleneceğini ve ayda en fazla 8 nöbetle sınırlandırılacağını duyurmuştu. Bakan'ın açıklamalarından bir süre sonra Resmi Gazete'de yayımlanan “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” ile nöbet sayıları şu şekilde düzenlendi:

“(5) Uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulaması üç günde birden daha sık olmamak kaydıyla ayda en fazla sekiz nöbet olacak şekilde düzenlenir. Gece nöbeti tutan uzmanlık öğrencileri nöbetin ertesi günü sağlık hizmeti sunumunda görev almaz. Bu hükmün uygulanmadığının tespit edilmesi halinde eğitim programları Kurulca değerlendirmeye alınır. İhlâlin mahiyetine ve durumun gereklerine göre kurumun uyarılmasından, programın eğitim yetkisinin kaldırılmasına kadar hangi yaptırımın uygulanacağına Kurulca karar verilir."

Medimagazin'de yer alan habere göre, uzmanlık eğitimi alacak hekimlerin TUS tercihlerinde nöbet ertesi izin faktörü oldukça önemli bir yer kaplıyor. Yönetmelikte nöbet ertesi izin, “Gece nöbeti tutan uzmanlık öğrencileri nöbetin ertesi günü sağlık hizmeti sunumunda görev almaz” ifadeleriyle açıkça düzenlenmiş olmasına rağmen bazı üniversitelerin nöbet ertesi izin uygulanmıyor.

Hekimler sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla tercih sürecinde meslektaşlarını bilgilendirmek amacıyla nöbet ertesi izin uygulayan üniversiteleri ve bölümleri paylaşarak bilgi alışverişinde bulunuyor.