Hangi besinler yaşlanmayı geciktiriyor? Magnezyum hangi besinden alınır? Zerdeçal, adaçayı ve biberiye nelere iyi geliyor?

Sağlıklı yaşlanmanın en etkili yollarından birinin dengeli beslenme olduğunu hatırlatan Prof. Dr. M. Hakan Terekeci, 'Özellikle bazı gıdaları düzenli tüketmek bir yandan bağışıklığınızı güçlendirirken bir yandan da anti-aging etkisiyle yaşlanma hızınızı frenler' dedi.

Yaşlanma hızımızda genetiğimiz kadar beslenmeden uykuya kadar yaşam alışkanlıklarımızın da rolü büyük… Dolayısıyla uzmanlar her daim dengeli beslenme, yeterli su tüketimi, düzenli egzersiz, kaliteli uyku ve stresten uzak bir yaşamın sağlıklı yaş almak için göz ardı edilmemesi gereken kriterler olduğunu vurguluyor. Hastalıklardan korunmak, zinde bir beden ve biliş gücüne sahip olmak için yiyip, içtiğimiz gıdalara dikkat etmemiz gerektiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Prof. Dr. M. Hakan Terekeci, Sözcü'ye verdiği yorumda, hayatımızda mutlaka yer alması gereken gıdaları şöyle sıraladı…

D vitamini için mantarı bir süre güneş ışığında bekletin

Bağışıklık sistemini güçlendiren, kas, kemik ve cilt sağlığını ayakta tutan D vitamini birçok hormon sisteminin çalışması için de çok önemlidir. D vitamininin en iyi kaynağı güneştir. Dolayısıyla sonbaharda da her fırsatta güneşlenin. D vitamini balıkta, özellikle somon ve ton balıklarında bulunur. Dana ve kuzu karaciğerinden yüksek miktarda alınabilir. Süt ve süt ürünleri de D vitamini içerir. Bitkilerden ise güneşte yetiştirilmiş, güneş ışığı gören mantardan alınabilir.

Ceviz ve keten tohumunu mutfağınızdan eksik etmeyin

İçerdikleri yüksek Omega-3 yağ asitleri nedeniyle hafızayı güçlendirici etkisiyle değeri daha da artan ceviz, aynı zamanda kalp-damar sağlığını koruyarak, beynin kanlanmasında önemli rol oynuyor. İçerdiği B6 vitamini ile hafızayı koruyucu etkisi de bulunuyor. Keten tohumu da Omega-3 yağ asitleri açısından zengin içeriğe sahiptir. Öğütülüp başta yoğurt olmak üzere yiyeceklerle karıştırılıp tüketilmesi özellikle kan yağları yüksek olanlar için çok faydalıdır.

Paça, işkembe ve balık çorbası ile gençleşin

Sağlıklı yaş almada dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri de cilt ve iskelet bütünlüğünü korumaktır. Kolajenden zengin gıdaların alınmasının cilt güzelliğine ciddi oranda katkı sağladığı biliniyor. Kolajenin en yüksek oranda var olduğu hayvansal besin ise paça ve işkembedir. Yüksek kolajen oranı cildin sıkılaşmasını ve eklemlerin esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Aynı zamanda balık kolajeni de son derece kıymetli olup ızgara ve kızartma yerine balık çorbası tüketilmesi hem pişirme tekniği hem de kolajenin daha fazla alınması açısından çok daha yararlı olacaktır.

Adaçayı ve biberiye ile demans riskinizi azaltın

Adaçayı bitkisi hatırlama yeteneğini artırır. Alzheimer ve demans gelişiminin önlenmesinde büyük etkisi vardır. İçerdiği antioksidanlar sayesinde de yaşlanmayı geciktirici özelliği bulunur. Günde 2 bardak çayının tüketilmesi de oldukça faydalıdır. Biberiyenin de hafıza güçlendirici etkisi vardır.

Zerdeçal ile bağışıklığınızı güçlendirin

Güçlü antioksidan özelliğiyle birlikte bağışıklık sistemini güçlendirdiği için hastalıklardan korunmayı sağlıyor. Kilo vermeye ve ödem atmaya da yardımcı olan zerdeçal diyabetin olumsuz etkilerine karşı güçlü bir zırhtır.

Hayvansal gıdaları mutlaka tüketin

B12 vitaminini hayvansal gıdalardan başka bir gıdadan temin etme imkanımız yoktur. Bu nedenle balık, kırmızı et, yumurta, süt , peynir, yoğurt, kefir gibi gıdaların tüketimi çok önemlidir. B12 vitamini bağışıklığı güçlendirir, vücut hücrelerinin yenilenmesini sağlar, hafızayı kuvvetlendirir, sinir kaynaklı ağrıları ve hastalıkları önler.

Peynir, kuru meyve ve kuru baklagiller ile hem kemiklerinizi hem de kalbinizi koruyun

Kemiklerin bakımı, enerji üretimi, kalbin düzenli çalışması için kalsiyumun önemi büyüktür. Aynı zamanda kolon kanseri riskini azaltır. Kalsiyum en fazla süt ve süt ürünlerinde bulunur. Bunların arasında da en çok peynirde vardır. Fındık, fıstık, kurutulmuş meyveler ve kuru baklagillerde de kalsiyum miktarı fazladır.

Elinizin altındaki magnezyumu ilaçlarda aramayın

En sağlıklı ve en yüksek magnezyum kaynaklarından biri nohuttur. Magnezyum eksikliğiyle ortaya çıkan sinirsel iletilerin bozulması, kas kramplarının artması halsizlik gibi sorunların ortadan kaldırılmasında önemli bir kaynak olarak gösteriliyor. Magnezyum eksikliği yaşayan kişiler magnezyum ilaçları almak yerine haftada 2 kez nohut tüketebilir. Brokoli, ıspanak ve bitter çikolata da magnezyum içeriği en yüksek besinler arasında yer almaktadır.

Ginseng ile stresinizi hafifletin

Ginseng antistres özelliğinin yanı sıra sakinleştirici etkiye de sahiptir. Tansiyonu, şekeri ve kişinin ruh halini düzenleyici etkisiyle bilinir. Bunların yanı sıra son dönemde yapılan çalışmalarda yaşam süresini artırdığı gösterilmiştir.

Ara öğünlerinizi kuruyemişle destekleyin

Bağışıklık sistemi için çok önemli olan çinko vücudun mikroplarla savaşmasını sağlar. En yüksek çinko içeren besin kuruyemişlerdir. Fındık, kabak çekirdeği, badem, yer fıstığı, Antep fıstığında bolca bulunur. Hayvansal ürünlerden de kırmızı et, hindi ve tavuk eti çinko yönünden zengindir. .