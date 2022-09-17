Hangi besinler beyni güçlendiriyor? Hafızayı güçlendiren yiyecekler I Beyni çalıştıran besinler I Sınav öncesi ne yemek gerekir?

Sağlıklı beslenmek her zaman önemli. Hafızayı, beyni güçlendiren, daha iyi çalışmasını sağlayan besinler sıklıkla merak ediliyor. Özellikle sınav önceleri beyni çalıştıran, zihni açan yiyecekler merak konusu oluyor. İşte 11 süper besin...

Beyin, vücut kalorisinin yaklaşık yüzde 20'sini kullanan, yoğun enerji tüketen bir organdır. Gün boyu yüksek kalitede çalışmak için bol miktarda sağlıklı besine ihtiyaç duyar. Dolayısıyla beynimizin iyi çalışmasını, uzun vadede işlevlerini sürdürmesini sağlamak yani demans (bunama) riskimizi azaltmak için bazı gıdaları düzenli tüketmemiz gerekir. ‘'Omega-3 içeren yağlı balıklar, B12 içeren yumurta, kırmızı et ve yoğurt, B grubu vitamin kaynağı tam tahıllar, E vitamini içeren ceviz (aynı zamanda Omega 3 kaynağıdır), yer fıstığı ve badem bu gıdalar arasında yer alır'' diyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, Sözcü'de yer alan haberde, beyin sağlığımıza güç katan meyve, sebze ve baharatları da şöyle sıraladı…

1-DOMATES

İçinde barındırdığı likopen ve beta karoten beyin hücrelerini korur ve beynin tam kapasite çalışmasını sağlar. Beyin felci riskini azaltır. Aynı zamanda yüksek kolesterolü düşürüp, kan damarlarını temizler. Her sebze gibi mevsiminde tüketilmesini önerdiğimiz domatesteki likopen miktarı pişirildiğinde daha da artar.



2-BROKOLİ

Antioksidanlar yani paslanma karşıtı bileşikler sayesinde Alzheimer gibi kronik hastalıklara karşı bizi korur, öğrenmeyi ve konsantrasyonu hızlandırır. İçerdiği sülfaran maddesi özellikle beyin hasarlarından sonra kognisyonun (zihinsel işlevlerin) artırılmasına yardımcı olur.

3-ELMA

Beynin en sevdiği ikinci meyvedir. İltihabı azaltması, kötü kolesterol LDL'yi düşürmesi ve kan şeker dengesini koruyabilmesi açısından da beyin için en iyi besin seçeneklerinden biridir.



4-YABAN MERSİNİ

Beyin için olmazsa olmaz meyvelerdendir. Demans riskini azaltma konusunda ilk sıralarda yer alır. Antosiyanin ve antioksidan özelliği en yüksek meyve olarak da bilinir. Antosiyanin strese karşı toleransı destekleyen ve beyinde inflamasyonu (iltihaplanma) azaltan bir maddedir. Ayrıca içerdiği folat da beyin hücreleri arasında bağlantıyı güçlendirir.



5-MUZ

Bol triptofan ve serotonin içeriği sayesinde beyin sağlığında önemli bir yere sahiptir. Uyku kalitesinin artırılmasına, vücudun gevşemesine, parasempatik sinir sistemi dediğimiz sakinleştirici sinir sisteminin uyarılmasına, ruh halinin düzenlenmesine ve anksiyetenin kontrolüne destek verir. İçerdiği fitokimyasallar beyin sinir bağlantılarını destekler, potasyum da kas ve sinir sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

6-KEKİK

Bu lezzetli bitki, beyindeki nöronları erken yaşlanmadan korumaya yardımcı olur. Ayrıca beyindeki aktif Omega-3 yani DHA (Dokosaheksaenoik Asit) miktarını da arttırır. Omega-3 yağ asitleri; çalışma belleğini, yürütme işlevini ve beyin atrofisini (beyin hücrelerinin kaybı ve buna bağlı küçülmesi) azaltabilir.

7-LİMON

En sevdiğimiz özelliği, vücuttan toksinleri atabilmesidir. Bu sayede hem kan damarları hem beyin temizlenir. Limon suyunun kan basıncını dengeleme özelliği de vardır. Bu sayede beyin daha sağlıklı şekilde kandan, besinlerden ve oksijenden yararlanabilir.

8-AVOKADO

İçerdiği doymamış yağ asitleriyle sağlıklı bir besin kaynağıdır. Ana öğünlerde en sık salata şeklinde tüketilmesini önerdiğimiz avokado kan basıncını azaltma ve kognisyonu (zihinsel işlevleri) güçlendirme etkisi sağlar. Beyne kan akımını artırır.

9-ZERDEÇAL

İçindeki kurkumin vücuttaki iltihabı azaltma özelliğiyle bilinir. Bu da diyabet, artrit ve Alzheimer gibi bir dizi hastalık için önleyici etki sağlar. Bunun yanı sıra kurkumin beyindeki Dokosaheksaenoik Asit (DHA) içeriğini artırmaya yardımcı olur. DHA ise beyni korumak için gerekli olan Omega-3 yağ asidi formudur. İçerdiği kurkumin bileşiğinden en yüksek dozda faydalanmak için zerdeçalı karabiberle birlikte tüketmek gerekir.

10-TARÇIN

Güçlü antioksidanlarla doludur. Aynı zamanda beyin sağlığıyla bağlantılı beta-karoten ve B vitaminleri açısından da zengindir. Tarçın aynı zamanda Alzheimer hastalığına karşı beyinde protein birikimini engeller ve nöronları Parkinson hastalığından korur.

11-ZENCEFİL

Bu mucize baharat fitokimyasallar açısından çok zengindir. Strese ve beyin fonksiyonlarındaki düşüşe karşı koruyucu etki gösterir. Beyin hücrelerinin yaşlanmasına ve ölümüne neden olan oksidatif stresi azaltır. Zencefilin hem odaklanmayı hem de bilişi iyileştirdiği yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır. Ancak doğal pıhtılaşma önleyici özellikleri vardır, bu nedenle pıhtılaşma önleyici ilaç alıyorsanız, zencefil takviyesi kullanmadan önce doktorunuza danışın. .