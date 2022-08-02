Hamilelikte sıcak basması nedir? Sıcaklarla nasıl başa çıkılır? Hamileler sıcak havalarda ne yapmalı?

Hava sıcaklığının dünyada rekor üstüne rekor kırdığı bugünlerde özellikle hamilelerde sıcak basması şikâyetleri artıyor. Arş. Gör. Saadet Turhan, bu gibi durumların yaşanmaması için ne yapmak, nelere dikkat etmek gerektiği konusunda bilgiler verdi.

Hamile kadınların %50'sinden fazlası, genellikle birinci ve ikinci üç aylık dönemde sıcak basmaları yaşar. Dalgalanan veya değişen hormon seviyeleri (özellikle östrojen) vücut ısısını az da olsa yükseltir.

Vücut büyümeye ve yeni yaşamı beslemeye hazırlanırken birkaç başka değişiklik de meydana gelir. Bebeğe yeterli besin ve oksijen sağlamak için daha fazla miktarda kan gerekir. Bu nedenle kan hacmi hamileliğin 34. haftasına kadar yüzde 50'ye kadar artar. Kalp daha çok çalışır. Artan kalp atış hızı metabolizmayı yükseltir. Kan damarları hafifçe genişler, kanı cildin yüzeyine yaklaştırır ve kadının daha sıcak hissetmesine neden olur. Sıcak basması genellikle başı, boynu ve göğsü etkiler.

Yaz sıcaklıkları özellikle bugünlerde dünyada rekor üstüne rekor kırarken bu konularda önlem almak çok önemli.

Isı bitkinliği ve sıcak çarpması, çok sıcak havalarda veya yorucu egzersizler sırasında herkesin başına gelebilir. Sıcak güneş bedeni aşırı ısıtabilir ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Özellikle hamileyken, sıcak bir günde serin kalmak daha da önemlidir.

Arş. Gör. Saadet Turhan, sıcak havalarda dışarıda olmanız gerekiyorsa, sizi ve bebeğinizi serinletmek için şu önerilerde bulunuyor:

- Şapka takın veya başınızı örtün.

- Yanınızda mutlaka su şişesi taşıyın.

- Terinizi silebilmek için havlu taşıyın.

- Gölge için bir güneş şemsiyesi kullanın.

- Bol giysiler ve pamuk veya diğer doğal, nefes alabilen kumaşlar giyin.

- Dışarıda egzersiz yapmaktan kaçının.

Hamilelikte sıcak basmaları ile nasıl başa çıkabilirim?

Sıcak basması ve beraberinde neden olduğu semptomlar ile etkili baş etmek için, diyet, kıyafet seçimi, egzersiz, meditasyon, yoga ve masaj gibi temel yaşam biçimi tarzında değişiklikler önerilir.

Diyet: Sıcak içecek ve baharatlı yiyecek tüketimi, çay, kahve, alkol ve kafeinden kaçınmaları önerilir.

Stres: Aşırı stres, gergin ve heyecanlı ortamlardan kaçınmak sıcak basmasını azaltmaktadır.

Kıyafet seçimi: Kadınların ince ve hava geçirgenliği yüksek olan kumaşlardan yapılmış giysileri kullanmaları önerilir.

Sıcak basması hamilelerde geceleri uyku kalitesinin düşmesine neden olabilir. Bu nedenle hava geçirgenliği yüksek ve ince gecelikler tercih edilebilir ve başucu fanı ile yastık altına soğuk paketler konulabilir. Uyanma periyotlarında soğuk su yudumlanabilir.