Hamilelikte folik asit kullanımı I Folik asit faydaları I Folik asit ne zaman kullanılır? Folik asit bebeğe zarar verir mi?

Hamile kalmak isteyenler özellikle folik asit kullanımı hakkında bilgi edinmek istiyor. Hamilelik sürecinde folik asit kullanımı, folik asitin faydaları araştırılıyor. Folik asit ne zaman kullanılır ve bebeğe ya da anneye bir zararı var mı? Soruların cevapları haberimizde...

Hamile kalmaya karar vermek ve verdikten sonra bu süreci en sağlıklı şekilde sürdürmek tüm ebeveynlerin korkulu rüyalarından. Ebeveynler, bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gözlerini açması ve bağışıklığı güçlü bir şekilde yaşam sürmesi için en başından tedbirlerini almak istiyorlar.

Bu konuda yapılan birçok araştırma bulunuyor. Sonucu açıklanan son araştırmalardan biri de folik asit kullanımı üzerine. Folik asit kullanımına hamilelikten önce başlanılmasının, bebeklerde oluşabilecek bazı anomalileri önleyebildiği ortaya çıktı.

Nedir folik asit? Folik asit, DNA yapısındaki nükleik asitlerin yapımında ve kan hücrelerinin yapımı ve çoğalmasında etkili. Bebeğin vücudunda ilk gelişen sistemlerden biri sinir sistemi olduğu için, folik asit özellikle beyin omurilik sisteminin gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Hamilelik döneminde folik asitten yetersiz beslenen gebelerin bebeklerinde, sinir tüp bozukluğu (nöral tüp defekti) hastalığı olan spina bifida görülmesi daha yüksek oluyor.

"Rahatsızlıkların önemli bir kısmı önlenebilir"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Kumru “Spina bifida, beyin ve omuriliği oluşturacak olan tüpün embriyonunun gelişimi sırasında düzgün kapanamaması sonucu meydana gelir. Nöral tüpün düzgün kapanamaması, yani nöral tüp defektleri durumunda defektin (omuriliğin açık bölgesi) olduğu bölgeden başlamak üzere sinir iletilerinde sorunlar gelişmekte, bu bebekler doğduktan sonra yürüme, koşma, idrar ve gaita kontrolü gibi durumlarda yetersizlikler yaşamakta, ayrıca beyin omurilik sıvısının dolaşımında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle kafa içlerinde sıvı birikmekte (hidrosefali) ve bu durum da doğduktan sonra ilave cerrahi işlemleri zorunlu hale getirmektedir. Embriyonun nöral tüpünün kapanması hamileliğin ilk dönemlerinde gerçekleşir. Yapılan araştırmalar artık bunların tamamının olmasa da önemli bir kısmının önlenmesinin mümkün olduğunu göstermektedir.”

Folik asit nasıl kullanılmalı?

Folik asit kullanımına gebe kalmadan 2-3 ay önce başlanılması gerekiyor.

Prof. Dr. Kumru, “Gebeliğin ilk 12 haftası boyunca sürdürülmelidir. Günlük 400 mikrogram (0.4 mg) folik asit alımı yeterlidir. Gebelikten 3 ay önce kullanılmayla başlanılırsa ve gebeliğin 12. haftasına kadar aynı şekilde devam edilirse beyin omurilik sistemindeki açıklıkları yüzde 50 oranında azalttığı ortaya konulmuştur. Gebe kaldıktan sonra kullanımının bu hastalıkların önlenmesi noktasında gecikmelere sebep olabilir. Folik asit kullanımının ilk 4 haftada bebeğimizin beyin ve omurilik gelişimi tamamlandığı için bu süreçte yeterli düzeydeki folik asit kullanımı beyin ve omurilik gelişimindeki birtakım kusurları, anomalileri engellemektedir. O yüzden gebelik planlayan anne adaylarına da mutlaka folik asit kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Gebelik oluştuğu takdirde de yine ilk 12 hafta içinde folik asit kullanımına devam ediyoruz” dedi.

Günlük beslenme ile alınabilir mi?

Folik asit takviyesi ile beyin omurilik defektlerinin azaltılması mümkündür. Bunun anlaşılmasından sonra dünyadaki ülkelerin sulara ve günlük tüketilen gıdalara folik asit eklenerek ilaca gerek kalmadan günlük beslenme sırasında folik asit takviyesinin de gerçekleştirilmesi üzerinde çalışılmaktadır. Kumru, önce Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da unlu mamullere folik asit takviyesi gerçekleştirildiğini, sonradan bunun su ve pirinç gibi gıdalara folik asit eklenmesi ile yaygınlaştırıldığını ve günümüzde dünyada 50'den fazla ülkede günlük tüketilen gıdalara folik asit takviyesi yapıldığını söyledi.