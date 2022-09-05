Hamilelik Haftası Nasıl Hesaplanır? Hamilelik Hesaplama
Kaç haftalık hamileyim? Bebek ne zaman doğar? Anne adayları tarafından en çok merak edilen konulardan birisi de hamilelik hesaplaması nasıl yapılır? Sorusudur. Bu konu hakkında merak edilen tüm ayrıntılara haberimizde yer verdik. İşte ayrıntılar…
2022-09-05 11:16:08
Hamilelik Haftası Nasıl Hesaplanır?
Kaç haftalık hamileyim? Hamilelik hesaplama işlemi, son adet tarihinin ilk gününe göre hesaplanmakta. Hamileliğin, yani döllenmenin meydana geldiği zaman, son regl tarihinden ortalama 15 gün sonrasıdır. Bununla birlikte hamilelik haftası hesaplanırken bu tarih değil, bundan önce görülen adet tarihi esas alınmaktadır. Şu andaki zamandan son adet tarihi çıkartıldıktan sonra çıkan sonuç 7'ye bölündüğünde kaç haftalık hamile olduğunuz bilgisine ulaşmış olursunuz.
5 Haftalık Gebelik Kaç Aylık?
5 Haftalık gebe olan anne adayının bebeği 1 ay 5 günlüktür.
27 Haftalık Gebelik Kaç Aylık?
27 Haftalık gebe olan anne adayının bebeği yaklaşık olarak 6 ay 9 günlük olarak hesaplanmıştır.
Bebek Kaçıncı Haftada Doğar?
Normal koşullarda bebeklerin çoğu 38-41 hafta arasında dünyaya geliyor. Uzmanlara göre bebeklerin anne karnında 39 haftaya kadar tutulmasını önerilmekte.
YORUMLAR (0)