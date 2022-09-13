Hamilelik Belirtileri Neler? Hamilelik Belirtileri Ne Zaman Başlar?

Hamile olduğumu nasıl anlarım? Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? Gebelikte ne tüketilmemeli? Hamileliğe iyi gelen besinler neler? Anne adayları tarafından en çok araştırılan konulardan birisi de hamilelik belirtilerinin neler olduğudur. Bu konu hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı...

Hamilelik Belirtileri Neler? Halsizlik,

Yorgunluk, uyku hali

Duygu durum değişiklikleri

Memelerde hassasiyet ve şişkinlik durumu

Sık idrara çıkma

Bel ve kasık ağrıları

Şişkinlik

Kokulara karşı hassasiyet

Bulantı ve kusma

Vücut ısısında artış

Kalp hızında artış

Çarpıntı hissi Hamilelik (Gebelik) Belirtileri Ne Zaman Başlar? Hamilelik belirtileri, gebeliğin ilk üç ayının başındaki 1-2 hafta içerisinde başlayabilmektedir. Hamileliler Neleri Tüketmemeli? Kola ve Asitli İçecekler.

Alkol İçeren İçecekler tüketilmemeli.

Çiğ ve Az Pişmiş Yumurta.

Kafein İçeren Kahveler.

Sucuk, Salam ve Pastırma.

Şerbetli Tatlılar.

Paketli ve hazır Yiyecekler.

Suni tatlandırıcı içeren içeceklerden uzak durulmalıdır. Hamileliğe İyi Gelen Besinler Neler? Süt, yoğurt, peynir

Yeşil yapraklı sebzeler

Sardalye

Portaka

Balık

Kepekli ekmek

Elma

Çilek.

Üzüm. .