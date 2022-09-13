Hamilelik Belirtileri Neler? Hamilelik Belirtileri Ne Zaman Başlar?
Hamile olduğumu nasıl anlarım? Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? Gebelikte ne tüketilmemeli? Hamileliğe iyi gelen besinler neler? Anne adayları tarafından en çok araştırılan konulardan birisi de hamilelik belirtilerinin neler olduğudur. Bu konu hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı...
2022-09-13 16:28:00
Hamilelik Belirtileri Neler?
- Halsizlik,
- Yorgunluk, uyku hali
- Duygu durum değişiklikleri
- Memelerde hassasiyet ve şişkinlik durumu
- Sık idrara çıkma
- Bel ve kasık ağrıları
- Şişkinlik
- Kokulara karşı hassasiyet
- Bulantı ve kusma
- Vücut ısısında artış
- Kalp hızında artış
- Çarpıntı hissi
Hamilelik (Gebelik) Belirtileri Ne Zaman Başlar?
Hamilelik belirtileri, gebeliğin ilk üç ayının başındaki 1-2 hafta içerisinde başlayabilmektedir.
Hamileliler Neleri Tüketmemeli?
- Kola ve Asitli İçecekler.
- Alkol İçeren İçecekler tüketilmemeli.
- Çiğ ve Az Pişmiş Yumurta.
- Kafein İçeren Kahveler.
- Sucuk, Salam ve Pastırma.
- Şerbetli Tatlılar.
- Paketli ve hazır Yiyecekler.
- Suni tatlandırıcı içeren içeceklerden uzak durulmalıdır.
Hamileliğe İyi Gelen Besinler Neler?
- Süt, yoğurt, peynir
- Yeşil yapraklı sebzeler
- Sardalye
- Portaka
- Balık
- Kepekli ekmek
- Elma
- Çilek.
- Üzüm.
YORUMLAR (0)