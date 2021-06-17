Hamilelerde korona aşısı bebeğe zarar verir mi? Hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi?

Hamilelerde korona aşısı bebeğe zarar verir mi? Korona virüs salgını nedeniyle dünya genelinde milyonlarca kişi hayatını kaybetti. Bu salgında insanların elindeki en güçlü silah şimdilik aşı gibi görünüyor. Ancak aşılarla ilgili de insanların kafasında soru işaretleri var. Özellikle hamileler korona virüs aşısının hamilelere zararı olup olmadığını merak ediyor. Peki hamilelikte korona aşısı anne karnındaki bebeğe zarar verir mi? Hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi? Korona aşısı hamilelerde kullanılır mı?

Hamile olan ya da çocuk yapmayı düşünen binlerce kişi Hamilelerde korona aşısı bebeğe zarar verir mi? sorusuna yanıt arıyor. Korona virüs salgını nedeniyle dünya genelinde milyonlarca kişi hayatını kaybetti. Bu salgında insanların elindeki en güçlü silah şimdilik aşı gibi görünüyor. Ancak aşılarla ilgili de insanların kafasında soru işaretleri var. Özellikle hamileler korona virüs aşısının hamilelere zararı olup olmadığını merak ediyor. Peki hamilelikte korona aşısı anne karnındaki bebeğe zarar verir mi? Hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi? Korona aşısı hamilelerde kullanılır mı?

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve dünyanın kabusu haline gelen koronavirüs salgını ile mücadelede insanların elindeki en büyük silah hiç şüphesiz korona aşıları. Aşı ile milyonlarca insanın hayatı kurtulacak. Ancak bazen aşılarla ilgili insanların kafasında soru işaretleri de oluşmuyor değil. Özellikle hamileler ve çocuk sahibi olmak isteyenler covid aşısına dair sorular soruyor. İşte o surulara uzmanların verdiği yanıtlar...

Hamilelerde korona aşısı bebeğe zarar verir mi?

Covid-19 aşısı bilgilendirme platformunda hamilikte korona aşısı ile ilgili şu bilgiler yer alıyor: Gebelikte COVID-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19'u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir. Aşının gebeliğin ilk üç ayında uygulanmaması tercih edilir. Emzirme döneminde de COVID-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır.

Hamilelerde covid aşısı zararlı mı?

Koronavirüs aşısının hamilelerdeki etkisi ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından detaylı olarak incelendi. Araştırmaya göre hamilelerin Covid-19 aşısı olmasının ‘güvenilir' olduğu açıklandı. Araştırma ile Moderna veya BioNTech aşısı yapılan 35 binden fazla ABD'li kadından alınan veriler incelendi. Araştırma hamile kişiler üzerinde yapılan en büyük çalışma olurken hamileyken aşı olan kişilerin düşük, erken doğum ve diğer komplikasyon oranlarının, salgından öncesindeki hamile kadınlarla neredeyse aynı düzeyde olduğu bildirildi.

Hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi?

Uzmanlar hamilelerin risk durumlarına bakılarak koronavirüs aşısı yaptırabikeceklerini belirtiyor. Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Özlem Moraloğlu Tekin konu ile ilgili şöyle konuştu: Tabi ki gebe ve emziren annelerimize aşı ile ilgili öneride bulunurken nerede çalıştıkları da çok önem arz ediyor. Özellikle riskli bölgelerde çalışanlar, bizim gibi sağlıkçı olanlar, sağlık kuruluşunda görev yapanlar veya yaşlı bakımevlerinde çalışanlar daha riskli gruptalar. Bu gruptaki gebelere ve emziren annelere aşıyı öneriyoruz. Aşının bu gruplar için elde yeterince veri olmamasına rağmen güvenli yanlarını ve olası kar zarar oranlarını anlatarak, kendi onamlarını alarak aşılıyoruz” şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.