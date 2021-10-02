Hamileler spor yapabilir mi? Hamileler kaçıncı haftadan sonra spor yapabilir? Anne adayları hamilelik döneminde spor yapmanın kendilerine faydalı mı yoksa zararlı olacağını araştırıyor. Hamilelikte spor yapmanın faydası ve zararı hamile olan kişiye göre değişir. Öncelikle anne adayları doktorundan spor yapma konusunda onay alması gerekiyor. Hamileliği riskli olan anne adayların spor yapıp yapmamalarına doktorları karar verebilir. Sağlıklı ve problemsiz bir hamilelik geçiren anne adayları da öncelikle doktorlarına danışarak hafif tempolu sporlara başlayabilir.

Hamileler spor yapabilir mi? Hamileler kaçıncı haftadan sonra spor yapabilir? Anne adayları hamilelik döneminde spor yapmanın kendilerine faydalı mı yoksa zararlı olacağını araştırıyor. Hamilelikte spor yapmanın faydası ve zararı hamile olan kişiye göre değişir. Öncelikle anne adayları doktorundan spor yapma konusunda onay alması gerekiyor. Hamileliği riskli olan anne adayların spor yapıp yapmamalarına doktorları karar verebilir. Sağlıklı ve problemsiz bir hamilelik geçiren anne adayları da öncelikle doktorlarına danışarak hafif tempolu sporlara başlayabilir.

NOT: Hamilelikte spor yapma konusu hamile olan kişilerin sağlık sorunu, hamileiğin riskli olup olmaması gibi nedenler göz önünde bulundurularak öncelikle doktora danışılmaldır. Doktorunuz eğer spor yapmaya onay vermiyorsa yapılacak spor hem anneye hem de bebeğe zararlı olabilir. Sağlıklı ve sorunsuz hamilelik geçiren anne adayları da koktorlarına danışarak onların uygun gördüğü spor ve egzersizleri yapabilir.

Hamileler spor yapabilir mi?

Anne adayında herhangi bir sağlık sorunu yoksa ve daha önce rtiskli gebelik geçirmemişse doktorlar gebeliğin ilk 3 ayında hafif tempolu yürüyüşleri tavsiye ediyor. Ancak hamileliği zorlu geçen ve riskli olan anne adayları doktorlarından onay almadan mutlaka spor yapmamlıdır.

Hamileler kaçıncı haftadan sonra spor yapabilir?

Sağlıklı gebeliklerde hamileliğin ilk 3 ayında tempolu ve hafif tempolu yürüyüşler yapılabilir. Spor hamileliğin ve doğumun daha rahat geçmesini sağlayabilir. Ayrıca hamilelikte kas ve iskelet sistemlerini güçlendirecek egzersizler de yapılabilir. Burada dikkat edilecek nokta vücüdü çok fazla yormamak ve ağır kaldırmamak.Ağır kaldırmak hamilelikte risklere neden olabilir. Ayrıca hamileliğin ilk haftalrından itibaren hamilelik yogası ve pilates de öneriliyor.

Hamilelik döneminde yapılan sporun faydaları

Hamilelik döneminde herhangi bir riski olmayan anne adaylarının yaptığı sporların bir çok faydası bulunuyıor. Yapılan hafif sporların faydaları şöyledir;

Kilo kontrolünü sağlar. Fazla kilolar doğum sürecini zolaştırabilir.

Bel, sırt, eklem ve kas ağrılarını azaltır.

Vücut spor ile daha dirençli olur.

Şişlik ve ödemin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

NOT: Spora başlamayı düşünen anne adayları mutlka doktorlarından bu konuyla ilgili onay almalıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.