Halk Sağlığı Genel Müdürü değişti I Prof. Dr. Sedat Kaygusuz kim? Yeni Halk Sağlığı Genel Müdürü kim?
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünde değişim yaşandı. Genel Müdürlük görevini yürüten Doç. Dr. Fatih Kara'nın görevini Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sedat Kaygusuz devraldı.
2022-09-14 19:54:45
Yeni Halk Sağlığı Genel Müdürü Prof. Dr. Sedat Kaygusuz kimdir?
1994 yılında Karadeniz Teknik Üniversite'sinde tıp eğitimini tamamlayan Prof. Dr. Kaygusuz, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütüyordu.
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