Halı sahadan doğuma gelmeyen doktor, bebeğin ölümüne neden oldu iddiası
Kocaeli’de doğum için özel bir hastaneye yatış yapan İlayda Menteş'in bebeği yaşamını yitirdi. Ailenin iddiasına göre gece halı sahada maç yapan doktor telefonlara cevap vermedi. Birkaç saat sonra aileyle görüştü ancak hastaneye sabah gitti. Acil sezaryen alınan kadın ameliyathane kapısında da yarım saat bekletildiği öne sürüldü. Aile doktor hakkında şikayetçi oldu. Hastane yönetimi ise iddiaları yalanları annenin 10 dakika içinde ameliyata alındığı söyledi
2022-09-07 19:33:09
Kocaeli'nin Menteş ailesinin doğum için gittikleri hastanede bebekleri öldü. Aile ihmali olduğunu iddia ettikleri doktor hakkında şikayetçi oldu. NTV Haber'e göre, 25 yaşındaki İlayda Menteş hamileliği boyunca kadın doğum doktoru Y.Ç'nin kliniğinde kontrollere gitti.
Doğum, Kocaeli'deki özel hastanede gerçekleşecekti
Kadının pazar gecesi doğum sancıları başladı. İddiaya göre aile doktora telefonla ulaşamadı. Yaklaşık 1,5 saat sonra telefona cevap veren doktor, halı saha maçında olduğunu söyledi.
"Halı sahadayım"
Baba Menteş, ''Doktor bey ben telefonda konuşurken söyledi. 'Halı sahadaydım, açamadım telefonu' dedi, doktorun ihmali olduğu apaçık belli'' açıklamasında bulundu.
Menteş, bu sürede hastaneye yatış yaptı. Ancak doktor, hastaneye sabah gitti.
İddiaya göre ilk muayenede sorun olmadığını söyleyen doktor, 3 saat sonra ise annenin acilen sezaryene alınması gerektiğini söyledi.
Ailenin iddiasına göre hamile kadın ameliyathane kapısında da yarım saat bekletildi
Dede Sedat Menteş, ''Doktorun bugüne kadar her şey normal demesine rağmen bize gece 12.30'da yatış yapmışız doktoru arıyoruz ama gelmiyor. Doktorun telefonuna ulaşamıyoruz. Hastane ebesine ulaşıyor, sonra doktor bizi arıyor'' dedi.
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