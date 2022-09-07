Halı sahadan doğuma gelmeyen doktor, bebeğin ölümüne neden oldu iddiası

Kocaeli’de doğum için özel bir hastaneye yatış yapan İlayda Menteş'in bebeği yaşamını yitirdi. Ailenin iddiasına göre gece halı sahada maç yapan doktor telefonlara cevap vermedi. Birkaç saat sonra aileyle görüştü ancak hastaneye sabah gitti. Acil sezaryen alınan kadın ameliyathane kapısında da yarım saat bekletildiği öne sürüldü. Aile doktor hakkında şikayetçi oldu. Hastane yönetimi ise iddiaları yalanları annenin 10 dakika içinde ameliyata alındığı söyledi