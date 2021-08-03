Hacamat birçok kişi tarafından tercih edilen bir alternatif tıp yöntemidir. Yüz yıllardır kullanılan bu yöntem günümüzde de birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. Hacamat yaptırmak isteyen vatandaşlar hacamatın nasıl yapıldığını, faydalarının ne olduğunu ve hangi hastalıklara iyi geldiğini bilmek istemektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırma yapan vatandaşlar, hacamat hakkında en doğru ve en güvenilir bilgiye ulaşmayı hedeflemektedir. Peki hacamat nedir? Hacamat hangi hastalıklara iyi gelir? Hacamat hangi günler uygulanmalıdır? Hacamatın faydaları nelerdir? Hacamat’ın zararları nelerdir?

Günümüzde alternatif tıp denilince akla ilk gelen uygulamalardan biri olan hacamat, kökleri oldukça eskiye dayanan bir uygulamadır. Birçok kişi çektikleri bazı ağrılardan dolayı bu tedavi yöntemine kullanmaktadırlar. Birçok kişi hacamatı kullanmadan önce internet üzerinden çeşitli araştırmalar yapmaktadırlar. Hacamat nedir, ne işe yarar, güvenli mi? gibi sorular en çok sorulan sorular arasındadır. İşte tüm detayları alternatif tıbbın vazgeçilmez uygulaması hacamat…

Birçok faydası olan hacamat uygulaması temel olarak derimiz üzerinde açılan küçük kesikler üzerinden vakum yardımı ile pis kanın çekilmesi uygulamasıdır. Bu uygulama yapılırken dikkat edilmesi gerekilen en önemli nokta deri üzerinde kesik açılırken açılan yerin belirli noktalar olması gerektiğidir. Bunun yanı sıra hacamatın yapılacağı bölge ağrı, sızı veyahut şikayetin olduğu bölgeler olması gerekmektedir.

Hacamatın faydaları nelerdir?

Hacamat uygulandığı bölgede oldukça etkili olan bir tedavi yöntemidir. Birçok faydası olan Hacamat'ın genel olarak faydaları şöyle sıralanabilir;

Hacamat vücudun toksinlerini atmasını ve hücrelerin yenilenmesini sağlar.

Stresi azaltmasıyla da bilinen hacamat, sinirlerin de yatışmasını sağlar.

Özellikle grip, nezle gibi solunum hastalıklarında iyileşme sürecini hızlandırır.

Kronik baş ağrılarının sonlandırılmasında oldukça etkilidir.

Refleksleri güçlendirir.

Baş dönmelerini azaltır.

Kan yapımını arttırdığından dolayı kansızlığın önlenmesinde etkilidir.

Hacamat, Sara (Epilepsi) hastalığının nöbet sayısını ve şiddetini azaltıcı etkisiyle de bilinir.

Kişinin enerjisini artırır, uyuşukluğu/halsizliği ortadan kaldırır.

Diş ağrılarının giderilmesinde de kullanılır.

Eklemlerde meydana gelen sertliklerin azaltılmasında da etkili olan hacamat, kas ve bağ yapsının da esnekeliğini arttırır.

Yaşanabilecek göz hastalıklarının tedavinde de kullanılabilir. Görme hücrelerini yenilemesiyle bilinir.

Hacamat, özellikle kadınların adet dönemlerinde çektikleri acıların giderilmesinde ve kronikleşmesini önlemede kullanılır.

Anksiyete ve sinir gibi sorunların azaltılmasında ve giderilmesinde kullanılır.

Yara ve ülserlerin giderilmesinde etkilidir.

Dikkat eksikliği/konsantrasyon, hafıza kaybı gibi durumlarda oldukça etkilidir.

Felç ve inmelere karşı koruyucu ve iyileştirici bir etkisi vardır

Vücutta ortaya çıkan ödemin atılmasında etkilidir.

Belli başlı bazı bel ağrılarının giderilmesinde hacamat kullanılabilir.

Hacamatın zararları nelerdir?

Hacamat uygulaması doğru bir şekilde uygulandığı taktirde oldukça etkili olabilen bir alternatif tıp yöntemidir. Fakat bazı durumlarda gerek uygulanma biçiminden gerek ise profesyonel olmayan biri tarafından yapılması ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu sorunlar şu şekilde ortaya çıkabilir;

Yanık ve leke oluşumuna sebebiyet verme.

Hacamatın yapılan ortamın yeterli düzeyde steril bir olmaması, açılan kesiklerin enfeksiyon kapmasına sebebiyet verebilir.

Genellikle hacamat yapıldığı zaman çeşitli kızarıklıklar veyahut morarmalar görülebilmektedir. Bu durum 2 ya da 3 gün içinde yok olmaktadır. Olmadığı taktirde problem teşkil edebilir.

Hacamat hangi hastalıklara iyi gelmektedir?

Cilt ve deri hastalıkları

Yüksek tansiyon

Kolestrol

Kronik baş, göğüs ya da eklem ağrısı

Hacamat ne zaman yapılmalıdır?

Hacamat genellikle Çarşamba, Cuma ve Cumartesi yapılması uygun görülmeyen uygulamalardan biridir. Özellikle Hici ayın 5 ve 25. günleri bu tedavi için oldukça uygundur. Ayrıca 17,19 ve 21. günlerde de yapılabilmektedir.

Bunun yanı sıra tedavi için yapılan hacamat uygulamasında gün farketmeksizin her zaman yapılabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.