Güzellik salonlarına milyonluk 'estetik' cezası

Ticaret Bakanlığı, 'botoks, dudak renklendirme, dolgu, çatlak ve akne tedavisi, gıdı eritme' gibi cerrahi yöntemler uyguladığı belirlenen 9 güzellik salonuna yaklaşık 1.5 milyon lira para cezası kesti

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, internet üzerinden reklam veren güzellik salonlarının esas işlerinin yanı sıra tıbbi işlem yaptığını da ortaya çıkardı.

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, bakanlık yaptığı incelemeler sonucunda 9 güzellik salonuna idari para cezası keserken işletmelerin yaptığı reklamlara da durdurma kararı verdi.

Yapılan incelemelerde güzellik salonlarının esas işlerinin yanı sıra tıbbi işlemler yaptıkları da belirlendi.

Tıbbi işlem yapılamaz

Güzellik salonlarında "botoks, dudak renklendirme, dolgu, çatlak ve akne tedavisi, gıdı eritme, buz lazer epilasyon, gençlik aşısı PRP, kalça ve göğüs büyütme, estetik" gibi tıbbi işlemlerde yapıldığını belirleyen bakanlık her bir güzellik salonuna 155 bin 712'şer lira olmak üzere toplamda 1.4 milyon lira idari para cezası kesti.

Bakanlık, "Güzellik salonunda tıp fakültesi diploması olan biri çalışsa bile, tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler güzellik salonunda yapılamaz.

Bu hususa uymadığı tespit edilen kişiler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Söz konusu tıbbi işlemler doktor kontrolünde ve sağlık kuruluşları bünyesinde uygulanmalıdır" hükmüne vardı.

Profesöre de ceza

Bakanlık ayrıca, "sürpriz sonlu mide fıtığı ameliyatı" gibi reklam içerikli ifadelerle metabolik cerrahi yöntemlere internet üzerinden talep oluşturarak işlemlerini yapan doktorların sağlık mevzuatının izin verdiği bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri sınırını aştığını tespit etti, 114 bin lira idari para cezası kesti.