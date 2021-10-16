Güvenli gıdada kritik uygulamalar

Evinizdeki yiyecekleri dolapta nasıl çözdürüyorsunuz ya da yumurtaları saklarken ne yapıyorsunuz. Peki yemeklerde bıçak kullanımındaki hassasiyetleri biliyor musunuz?

Gıda güvenliği, son kullanma tarihini kontrol etmek veya meyve ve sebzeleri yıkayarak tüketmekten fazlasıdır. Gıda güvenliği konusunda yapılan hatalar önemli sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir.

İşte en çok yapılan hatalardan bazıları:

Yiyecek ve içecekleri oda sıcaklığında soğutmak

Pişirdiğiniz yemekleri soğuk/buzlu su ile doldurduğunuz kaplarda hızlıca soğutmalı ve soğuduktan hemen sonra buzdolabında muhafaza etmelisiniz.

Elleri yıkamamak

Hastalıklara yol açan bakteriler birçok ortamda hayatta kalabilir, eller ise ilk sırada yer alır. Besinlerle, mutfak araç ve gereçleriyle temas etmeden önce eller mutlaka sabunla en az 20 saniye süreyle yıkanmalıdır.

Yiyecek ve içeceklerin tadına bakarak bozulup bozulmadığına karar vermeye çalışmak

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı'ndaki değerlendirmeye göre; Bozulmuş olup olmadığını kontrol etmek için yiyeceğin tadına bakmamalısınız. Besin zehirlenmesine neden olan tüm bakterileri tadamaz, göremez ve hatta koklayamazsınız. Bozulmuş bir besinin sadece tadına bakacak kadar tükettiğinizde bile besin zehirlenmelerine neden olabileceğini unutmamalısınız.

Çiğ etler için kullanılan malzemeleri başka yiyeceklerde kullanmak

Çiğ kırmızı et, tavuk veya balık gibi protein içeriği yüksek ve besin zehirlenmesi açısından potansiyel riskli besinler için kullanılan bıçak, kesme tahtası, tabak gibi gereçleri iyice yıkamadan başka yiyecekler için kullanmamalısınız. Çünkü çiğ etlerde bulunabilen besin kaynaklı patojenler, diğer yiyeceklere kolayca bulaşabilir ve besin zehirlenmesine neden olabilir.

Donmuş yiyecekleri oda sıcaklığında çözdürmek

Buzdolabının sıcaklığı +4°'dir. 5°C – 60°C sıcaklıkları arası ise mikrobiyolojik açıdan tehlikeli sıcaklık aralığı olarak kabul edilmektedir. Besin kaynaklı zararlı mikroorganizmalar tehlikeli sıcaklık aralığında hızla çoğalır. Donmuş yiyecekleri oda sıcaklığında çözdürmek de bu nedenle bozulmaya zemin hazırlar. Bunun yerine, yiyecekleri buzdolabında +4°C'de, soğuk suda veya mikrodalga fırında çözdürmelisiniz.

Et, tavuk veya balıkları yıkamak

Çiğ kırmızı et, tavuk eti veya balıkları yıkamak doğru değildir. Çünkü su, patojen mikroorganizmaları uzaklaştırmaz aksine bakterilerin lavaboya, tezgâhlara ve diğer mutfak yüzeylerine kolayca yayılmasına neden olabilir.

Yumurtaları yıkayıp dolapta saklamak

Yumurtaları yıkayarak buzdolabında saklamak Salmonella riski nedeniyle yanlıştır. Yumurtaları doğrudan buzdolabında saklamalı ve kullanmadan hemen önce yıkamalısınız. Yumurta kullanarak hazırladığınız hamurları ve sosları çiğ olarak tüketmek Salmonella riskine yol açabilir.

Bulaşık sünger ve bezlerini değiştirmemek

Süngerler ve bezler besin kaynaklı zararlı mikroorganizmaları barındırabilir ve diğer araç gereçlere bulaşmasına yol açabilir. Bulaşık sünger ve bezlerini kullanıma göre uygun aralıklarla değiştirmek riski azaltmaya yardımcı olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.