Güneş yanığına ne iyi gelir? Güneş yanığına ne yapılmalı? Güneş yanığına buz konur mu?

Güneş yanığına ne iyi gelir? Yazın herkesin yaşamış olduğu güneş yanıkları bir probleme dönüyor. Beraberinde yara ya da kalıcı görüntü problemlerine neden olan güneş yanıkları için doğru tedavi gerekir. Güneş yanığına ne yapılmalı? Güneş yanığına buz konur mu? İşte detaylar...

Yazın herkesin yaşamış olduğu güneş yanıkları bir probleme dönüyor. Beraberinde yara ya da kalıcı görüntü problemlerine neden olan güneş yanıkları için doğru tedavi gerekir. Güneş yanığına ne yapılmalı? Güneş yanığına buz konur mu? İşte detaylar...

Güneş yanığına ne iyi gelir?

Güneş yanığı için soğuk suya batırılmış havlu kullanmak yeterli olacaktır. Soğuk kompres uygulamasına en az yarım saat ve mümkünse yanık bölgedeki ağrı kesilinceye kadar devam etmek gerekir.

Bunların yanı sıra bol sıvı alınmalıdır. Güneş yanığı nedeniyle ciltten fazla miktarda sıvı kaybı olur, bunu tamamlamak için su tüketimini arttırmak gerekir.

Güneş yanığına ne yapılmalı?

Güneş yanığının hemen onarılması için mümkünse krem sürülmeli ve bol sıvı tüketilmelidir.

Güneş yanığına buz konur mu?

Cilde oluşan travmanın üzerine buz konması, kötü sonuçlar doğurur. Islatılmış bir havlu ya da bez konması daha uygundur.