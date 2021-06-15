Güneş kremini neye göre alıyorsunuz?

Yazın gelmesi ile birlikte güneş kremine de ilgi artıyor. Peki güneşe karşı hangi krem sizi daha iyi koruyor biliyor musunuz?

Güneş kremi alırken SPF'sine bakmanız gerekiyor. Bu "güneşten korunma faktörü" anlamına geliyor. Güneş ışınlarının yakma etkisini, koruyucunun ne kadar bloke ettiğini gösteren bir güvenlik faktörü olan SPF, ultraviyole A ve B'ye karşı ciltte oluşabilecek hasarın en aza indirilmesini sağlayan bir tür oranlamadır.

Güneşten koruyucu ürünler SPF 4, 7, 8, 14, 15, 24, 25 ve daha yüksek koruma güçleri ile sıralanırken, 4'ten düşük ürünler koruyucu olarak kabul edilmez.

Koruma düzeyi düşük ürünler:

SPF 4-12. Cilt tipi III-IV'de tercih edilmeli.

Orta düzeyde koruma yapan ürünler:

SPF 12-30 Cilt tipi II-III'de tercih edilmeli.

Yüksek koruma sağlayan ürünler:

SPF 30 ve üzeridir. Cilt tipi I-II'de ve çocuklarda tercih edilmeli.

SPF 2 ürünler güneş ışınını yüzde 50, SPF 15 yüzde 93 ve SPF 30 ise güneş ışınını yüzde 97 oranında bloke eder. Günümüzde yüksek SPF'li kremlerin daha uzun süre güneşte kalmaya izin vereceği gibi yanlış bir düşünce vardır. SPF'li ürünler başlıca UVB'ye karşıdır ve UVA koruyuculu ürünler kullanılmazsa kişi UVA'nın yol açacağı hasarlara açık hale gelir. Bu sebeple hem UVB hem de UVA filtreli ürünler tercih edilmeli.

Alerjiye de yol açabilir

Güneş koruyucu ürünler bazı kişilerde alerjiye yol açabilir. Özellikle 6 aydan küçük bebeklerde alerji riski fazla olacağı için güneş koruyucular bu dönemde tercih edilmemeli. Bunun yerine şapka, kıyafet, şemsiye gibi fiziksel koruyucular tercih edilmeli, çıplak olarak güneşle temasından sakınılmalı. Ayrıca özellikle denizde suya dayanıklı ürünler tercih edilmeli.

Güneşin zararlı etkilerine karşı direncinizi artırın

Deri doğal olarak güneşin zararlı etkilerine karşı antioksidanlar üretir. C ve E vitamini, selenyum ve çinko gibi antioksidanlar hem deride oluşan hasarın düzeltilmesinde hem de ultraviyoleye karşı korumada etkili olduğu görülmüştür. Bunun dışında özellikle yeşil ve siyah çay gibi bazı bitkilerin güneşten koruyucu etkisi olduğu ve deri kanseri gelişim riskini azalttığı tespit edilmiştir.

Ciltlere göre siçim

Kuru ciltler için güneş kremi seçimi, cildi güneşten korumanın yanı sıra nem ve mineral takviyesi uygulayarak güçlendirmeyi amaçlayan ürünlerden yana olmalı. Lekeli ciltler için güneş kremi tercihi, cildin doğal bariyerini güçlendirmeye yönelik ve kolajen desteği sağlayan ürünlerden yana yapılmalıdır. Ayrıca yeni lekelerin oluşumunu önlemek açısından, seçilen güneş kreminin koruma faktörü yüksek olmalı.

Karma ve yağlı ciltler için

Karma ve yağlı ciltler için güneş kremi seçimi oldukça hassas bir şekilde yapılmalıdır. Çünkü bu tip ciltlerde sebum ve yağ üretimi hâlihazırda dengesiz bir şekilde işler.

Güneş kremlerinin neredeyse tümü yağ içeren ürünlerdir. Karma ve yağlı ciltlere sahip kişilerin yağsız ürünlerden yana seçim yapmaları ya da gün sonunda ciltlerini güneş kreminden tamamen arındırdıklarına emin olmaları tavsiye ediliyor.

Özellikle yağlı ciltler için hazırlanan güneş kremi seçenekleri arasında, cildin yağ üretimini kontrol altına almaya yönelik bileşenler barındıran ürünler de bulunur.

Hassas ciltler için seçim

Hassas ciltler için güneş kremi seçimi, mutlaka güneş koruma faktörü 40-50 civarında seyreden ürünlerden yana olmalıdır. Ayrıca bu ürünlerin cildi yatıştırıcı bileşenler barındırmasında ve yaşlılık belirtilerine ya da kuruluğa karşı aktif içerikler kullanılarak hazırlanmasında fayda vardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.