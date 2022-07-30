Güneş gözlüğü seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Kişiye özel güneş gözlüğü nasıl seçilir?

Güneş gözlüğü seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Yaz aylarında tüm yaş gruplarının kullanması gereken güneş gözlüğü, oldukça hassas bir konu. Özellikle modayla birlikte sahte gözlüklerin kullanımı arttı ve bu büyük riskleri beraberinde getiriyor. Peki kişiye özel güneş gözlüğü nasıl seçilir? İşte güneş gözlüğü seçme tüyoları...

Yaz aylarında tüm yaş gruplarının kullanması gereken güneş gözlüğü, oldukça hassas bir konu. Özellikle modayla birlikte sahte gözlüklerin kullanımı arttı ve bu büyük riskleri beraberinde getiriyor. Peki kişiye özel güneş gözlüğü nasıl seçilir? İşte güneş gözlüğü seçme tüyoları...

Güneş gözlüğü seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Güneş gözlüğü seçerken ilk akla gelen, görüntüsünün nasıl olduğu oluyor. Fakat güneş gözlüğü seçerken görüntüden daha önemli noktalar vardır.

Güneş gözlüğü;

- Camlar Ultraviyole Işınlarını Bloke Etmeli

- CE (Conformité Européene) Belgesi Olmalı

- Gözlük Dikey Bir Çizgiye Odaklanmalı

- Işık Emilim Oranı Uygun Olmalı

- Sahte Cam Olmamalı

Kişiye özel güneş gözlüğü nasıl seçilir?

Tüm güneş gözlüğü mercekleri derinlik algısı oluşturacak, parlaklığı kesecek ve görüşteki berraklığı geliştirecek şekilde renklendirilir. Güneş gözlüğünde mercek rengi seçimi kişisel zevklere bağlı olsa da, tercih edilen rengin bazı alanlarda görüş alanını etkileyeceğini bilinmelidir.