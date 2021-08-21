Yapılan araştırmalar yetişkin bir kadının günlük 2.7 litre, erkeğin ise 3.7 litre sıvı alması gerektiğinin altını çizer nitelikte. Fakat bu noktada karpuz, salatalık gibi su miktarı fazla olan yiyeceklerin de vücut için sıvı kaynağı olabileceğini unutmamalısınız

Su içmenin sağlığınız için çok önemli olduğunun farkındaysanız elbette ki vücudunuzun ihtiyacı olan su miktarını tüketebilmek için “Günde kaç litre su içmeliyim?” sorusunun cevabını da merak ediyorsunuzdur. İşte, bu içeriğimizi aklınızdaki bu soruya cevap vermek için hazırladık. Gelin şimdi, içmeniz gereken günlük su miktarı hakkındaki detayları paylaşalım.

Vücuttaki Su Dengesi Nasıl İşler?

Vücuttaki su dengesi yani organlarınızın görevlerini yerine getirmek için ihtiyaçları olan su; beslenme, fiziksel aktiviteler, yaş, çevre gibi koşullara göre değişiklik gösterir. Gereğinden az su içmek veya aşırı su kaybı da dehidrasyona, yani susuz kalmaya yol açar.

Vücudunuzun ihtiyacı olan suyu; suyun kendisinin yanı sıra tükettiğiniz yiyecek ve içecek sayesinde de alırsınız. Toplam su ihtiyacının %20-30'unu yiyecekler, %70-80'ini ise içecekler karşılar2. Susama hissi ise vücuttan %1 - 2 oranında su kaybı olduğunda başlar.

Ne Kadar Su İçmelisiniz?

Günlük su ihtiyacı kişiden kişiye değişiklik gösterir. Yaş, kilo, sağlık durumu, alınan ilaçlar, yapılan egzersizler ve çevresel etkenler, günlük su tüketimi miktarında farklılık oluşturan faktörlerden bazılarıdır. Uzmanlar da işte tam bu nedenle “Günde ne kadar su içmeliyim?” sorusuna kesin bir yanıt vermekten kaçınmaktadırlar. Mesela egzersiz yapıyorsanız, ter yolu ile kaybettiğiniz su miktarı fazla olduğu için, su tüketim miktarınızın normalden daha yüksek olması gerekir.

Yapılan araştırmalar yetişkin bir kadının günlük 2.7 litre, erkeğin ise 3.7 litre sıvı alması gerektiğinin altını çizer nitelikte. Fakat bu noktada karpuz, salatalık gibi su miktarı fazla olan yiyeceklerin de vücut için sıvı kaynağı olabileceğini unutmamalısınız. Zaten araştırmaların belirttiği bu miktar da su ve yiyeceklerden alınacak toplam sıvı miktarıdır. Ama yiyeceklerden su ihtiyacınızı karşılayabileceğinizi düşünmemeniz gerektiğini ve yeterli miktarda su tüketmeniz gerektiğini de belirtmeden geçmeyelim.

Bebek ve Çocuklarda Sıvı Alımı

Bebeklerin ilk 6 ay, sadece anne sütü ile beslenmeleri gelişimleri için oldukça önemlidir. Anne sütü, bebeklerin ihtiyacı olan besin değerlerini içeriğinde barındırdığı gibi, bebeklerin su ihtiyaçlarını da karşılar. İlk 6 aydan sonra ise bebekler katı gıda tüketmeye başlarlar ve katı gıdaya geçişle birlikte bebekler için su ihtiyacı doğar.

Çocuklar ise günlük hayatları içinde, okulda, havalar ısındığında su içmeye teşvik edilmelidir. Ayrıca ateş gibi susuzluğa neden olabilecek hastalıklar olması durumunda da çocuğun sıvı tüketiminin artırılması gerekir7. Fakat normal şartlarda, bebeklerde ve çocuklarda günlük tüketilmesi gereken su miktarı, çocuğunuzun gelişimi ile doğru orantılı olduğu için bu konudaki en doğru bilgi için hekimlere başvurmanızı öneririz.

İleri Yaşlarda Sıvı Alımı

Yaş ilerledikçe susama hissi azalır ve vücutta bulunan su miktarı düşer8. Böbrek fonksiyonlarında azalma, bunama, zayıflık, enfeksiyonlar ve yutma güçlüğü gibi tıbbi etmenler de su tüketimini etkileyebilir. Bu nedenle ileri yaşlarda günlük su tüketimini takip etmek ve susuz kalınmadığına emin olmak gerekir. Sağlık sorunları ve kullanılan ilaçlar vücudun ihtiyacı olan su miktarını etkileyebileceği için, ileri yaşlardaki kişilerin gün içinde ne kadar su içmeleri gerektiği konusunda hekimlerine danışmak uygun olacaktır.

Dikkat: Yeterli Su İçmediğinizi Nasıl Anlarsınız?

Bahsettiğimiz gibi, insan vücudunun günlük sıvı ihtiyacı yaklaşık olarak belirlenebilse de “Günde kaç bardak su içilmesi gerekiyor?” ya da “Günlük su ihtiyacı ne kadardır?” gibi soruların net bir cevabı yok. Bu nedenle yeterince su içip içmediğinizi anlamak için vücudunuzu dinlemelisiniz. Kuru ağız, uyku ve yorgunluk, idrarda azalma, ağlarken az gözyaşı, kas zayıflığı, baş ağrısı, baş dönmesi gibi belirtiler varsa vücudunuzda susuzluk olabilir. Ayrıca aşırı susama, çok kuru ağız, ciltte kuruma, terlememe, çok az veya hiç idrar, gözlerde batma, hızlı nabız gibi belirtiler yaşıyorsanız ciddi susuzluk çekiyor olabilirsiniz.

İçtiğiniz Su Miktarı Kadar Suyun Kalitesi de Önemli

Sağlığınız için arıtılmamış musluk suyundan uzak duruyor ve içeriğinde zararlı maddeler olmadığını düşündüğünüz için damacana su tüketiyor olabilirsiniz. Ancak bu sular da evinize, iş yerinize ulaşana kadar damacana içerisinde duruyor. Bunun yanı sıra damacana su, size ulaşıp açıldıktan sonra da genellikle hemen tüketilemiyor, birkaç gün damacana içinde içilmeyi bekliyor.

Hazır suların çoğunun pet şişe ve damacanaları plastikten üretilir ve bu malzeme de sağlığa birçok zararı olan bisphenol A (BPA) içerebilir. Pet şişeler ve damacanalar sıcakta beklediğinde ise hem suya salınım yapabilir hem de bekledikçe bakteri üretebilir. Su, pet şişe veya damacanada ne kadar uzun süre kalırsa salınım da o kadar artabilir. Ayrıca BPA'sız pet şişelerde rastlanabilen BHPF (flören 9 bisfenol) maddesinin de oldukça zararlı olabileceğini not düşmekte fayda var. Araştırmalara göre; BHPF, vücuda girdiğinde östrojen hormonunu taklit edebiliyor ve bu durum, hamilelikte düşük oranının artmasına neden olabiliyor.

Tabii bu durumun önüne geçmek için etkili bir çözüm yolu var! Su arıtma cihazları, içindeki zararlı maddelerden arındırılmış, temiz su içmek için oldukça fonksiyonel ve verimli bir etki sağlar. Çay, kahve ve yemeklerde kullanmak ve günlük olarak tüketmek için su arıtma cihazının sunduğu taze suyu tercih edebilirsiniz.

Suyun faydaları

• Cildi güzelleştirir

• Vücut ısısını ayarlar

• Vücutta biriken zararlı maddeleri dışarıya atılmasını sağlar

• Hücrelere besin ve oksijen taşır

• Eklemlere destek sağlar

• Kabızlığı engeller

• Bazı toksinleri atarak böbrek ve karaciğerdeki yükü azaltır

• Vitaminler, mineraller ve diğer besinlerin çözülmesineyardımcı olur

Suyun vücutta görevleri:

• Yediğimiz gıdaların çözünerek sindirilmesini ve emilmesini sağlar.

• Vücut ısısını ayarlar. Özellikle sıcak havalarda vücutta terleme ve buharlaşmayı sağlayarak, vücudun serinlemesini etkiler.

• Atık maddelerin vücuttan dışarı atılmasını sağlar.

• Hücrelerin ihtiyaç duyduğu maddeleri hücreye taşır.

• Hücrelerin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için ihtiyacı olan katı maddelerin çözülmesine yardımcı olur.

• Kan dolaşımını sağlar.

• Beyin, omurilik ve buna benzer organları dış etkenlerden korur.

• Besinleri ve hormonları vücutta ihtiyaç duyduğu yerlere taşıma görevine sahiptir.

• Vücudun ısı dengesini ayarlar.

• Yeterince su içilmesi vücutta metabolizmanın düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

• Açlık hissini azaltmaya yardımcıdır.

• Zayıflama sırasında oluşan enerji açığı nedeniyle ve yağların yanması sonucunda oluşan atık maddelerin vücuttan atılmasında rol oynar.

• Cildin sağlıklı ve esnek olmasını sağlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.