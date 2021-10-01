Gün içinde en fazla 4 fincan kahve tüketin! Yoksa...

Kahve birçoğumuzun vazgeçilmezi. Kimimiz kahve içmeden güne başlamayı asla düşünemiyor, kimimiz ise gün boyu kahve tüketiyor. Peki yararlarını bildiğimiz kahveyi çok fazla tüketerek zarar veriyor olabilir miyiz? Aşırı kahve tüketimi vücudumuzda nelere sebep oluyor? Cevapları sizler için derledik...

Kökboyasıgiller familyasının Coffea cinsinde yer alan bir ağacın meyve çekirdeklerinin kavrulup öğütülmesi ile elde edilen tozun su ya da süt ile karıştırılmasıyla yapılan içeceği kahve olarak adlandırıyoruz. Yorgunluk giderici, dost meclislerinin vazgeçilmezi kahvenin birçok çeşidi mevcut. Kahve günümüzde öyle popülerlik kazanmıştır ki zincir şeklini almış birçok kahve dükkanları yaygın hale gelmiştir. Peki kahvede bazen aşırıya kaçıyor olabilir miyiz? Çok fazla içersek vücudumuza zarar verir miyiz?

Besinleri her zaman dozunda tüketmemiz gerekir. Yoksa fayda görelim derken zarar görebiliriz. Kahve de bu konuya dahil! Gün içinde aşırı miktarda kahve içersek kalp ritmimiz bozulur, kalp sağlığımızı kaybederiz. Ayrıca tansiyonumuz da bu aşırı tüketimden zarar görür, kan basıncımız artar ve tansiyonumuz yükselişe geçer. Bilhassa mide hassasiyeti yaşayan kişiler kahveyi dikkatli tüketmeli, çünkü kahve fazla içilirse mideye de zarar verir. Normalde hiçbir mide rahatsızlığınız yoksa bile kahve yüzünden mide rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz.

Kahvenin içerisindeki kafein vücudunuzda vitamin ve minerallerin emilimini engeller. Vücuda su da kaybettiren kahve, kalsiyumu idrar ile vücuttan dışarı atar. Bu da erken kemik erimesine yol açabilir.

Kimler kahve içmemeli?

Mide hassasiyetine sahipseniz kahveyi çok dikkatli tüketmelisiniz. Çünkü içiminde aşırıya gidilen kahve mideye zarar verebilir. Gebeyseniz veya bebek emziriyorsanız bebeğinizin sağlığı için kahveyi tüketmemeli veya kontrollü tüketmelisiniz. Ayrıca kahve içip içemeyeceğinizi doktorunuza danışmalısınız.

Kalp hastalığına sahipseniz, kalbinizde ritim bozukluğu varsa kahve içerken aşırıya kaçmanız kalbinize daha çok zarar vermenize sebebiyet verebilir. Tansiyon hastasıysanız da kahveden uzak durmanızda fayda var, çünkü araştırmalar kahvenin tansiyonu yükselttiğini söylüyor.

Unutmayın, hiçbir hastalığınız yoksa bile gün içinde kahveyi aşırı miktarlarda tüketmeniz hastalık sahibi olmanıza sebep olabilir.

Gün içinde içilmesi gereken kahve miktarı ne kadar olmalı?

Yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlara göre yetişkinler için güvenli olarak tüketilebilecek kafein miktarının günde 300 mg olduğu belirtiliyor. 300 mg kafein yaklaşık 3-4 fincan kahveye denk geliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.