Grip aşısı fiyatı I Grip aşısı ne kadar oldu? Grip aşısı 2022 fiyat I Grip aşısı ne zaman yaptırılır? SGK grip aşısını karşılıyor mu?

20 milyona yakın riskli hastanın olduğu Türkiye’de 3.5 milyon grip aşısı ihtiyacı karşılamada yetersiz kalacak. SGK’nın ödeme listesinde yer alamayan grip aşıları geçen seneye göre yüzde 180 zamlandı

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Sağlık Bakanlığı'nın sipariş ettiği 3.5 milyon grip aşısının grip mevsimin başlamasıyla birlikte eczanelere verilmeye başlanacağını belirterek, “Yaklaşık 20 milyon riskli hastanın olduğu ülkemizde risk grubunun aşılanması için aşı miktarı yeteriz kalacak” dedi.

“Ödeme listesinde yoksan hasta ol”

Corona virüsü salgının da etkisiyle vatandaşların grip aşısına yöneldiğini kaydeden Bulut, şunları söyledi:

Grip aşısına olan ilgi COVID-19 ile birlikte arttı. Ancak geçen sene 85 lira 12 kuruş olarak belirlenen grip aşısı bu yıl 243 TL'den satılacak. Dolar kurunun artmasıyla birlikte, grip aşısı yüzde 180 oranında zamlandı. 4 kişilik bir aile grip aşısı yaptırdığında yaklaşık 1000 TL ödemek zorunda kalacak.

SGK'nın ödeme listesinde yer alan vatandaşlar grip aşısını ücretsiz olabilecek. Ödeme listesinde yer almayan vatandaşlar ise grip aşısını kendi cebinden karşılamak zorunda kalacak. Yani parası olan grip aşısı olabilecek, parası olmayan olamayacak. Sağlık Bakanlığı vatandaşa kısaca ‘SGK ödeme listesinde değilsen grip aşısı yaptırma, hasta ol' diyor.

“Aşı stok miktarı artırılmalı”

56 milyon nüfuslu İngiltere'nin 30 milyon doz, 84 milyon nüfuslu Almanya'nın 26 milyon doz, 84 milyon nüfusu İran'ın ise 7,5 milyon doz aşı temin ettiğini belirten Bulut, şöyle devam etti:

84 milyon nüfuslu ülkemiz sadece 3.5 milyon doz aşı siparişi verdi. 20 milyon riskli hastanın olduğu bir ülkede bu aşı miktarı yeterli olmaz. Aşı stok miktarı kademeli olarak artırılmalı. Geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığı'nın sisteminde yaşanan sorun nedeniyle aile hekimlerine ve hastanelere giden 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan, risk grubundaki yurttaşlar, aşısını yazdıramadan dönmek zorunda kaldı.

Plansızlık nedeniyle risk grubunda bulunan birçok hasta aşı olamadı. Sağlık Bakanlığı, kronik hastalara ücretsiz verilecek aşıların tedarikine ilişkin acil planlama yapmalı. Çünkü bu plansızlık, organizasyonsuzluk ve ciddiyetsizlik halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor.