Grip aşılarının eczaneden satışı başladı I Grip aşısı fiyat 2022 I Grip aşısı ne kadar?

65 yaş üstü ve kronik hastalara tanımlanan grip aşısının, bugün itibarıyla eczanelerde satışı da başladı

Grip aşılarının eczaneden satışına bugün başlandı. Daha önce 65 yaş üstü ve kronik hastalar için tanımlanan aşıyı isteyenler ücret karşılığında satın alabilecek.

Bugünden başlamak üzere risk grubunda olmayıp ücretli olarak yaptırmak isteyenler için eczanelerden grip aşısına erişim açıldı.

27 Eylül'de Sağlık bakanlığı 65 yaş üstü, risk grubunda olanlar ve kronik hastalığı olanlar için grip aşısını reçete karşılığında erişime açmıştı.

Risk grubunda olmayanlar ama grip aşısı olmak isteyenler ücreti karşılığında eczanelerden grip aşılarını alabilecekler.

Aşının bu yılki fiyatı 243 lira olarak belirlendi.