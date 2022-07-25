Gözyaşından hastalık teşhis edilebileceği keşfedildi

Bilim insanları, gözyaşlarının hastalık teşhisinde kullanılabileceğini keşfetti. Gözyaşlarının birçok hastalık için kullanılabilmesi umuluyor.

Her gün yeni gelişmeler ile karşımıza çıkan bilim insanları, birçok farklı alanda yeni keşifler yaparak insanlığın geleceğini daha da iyileştirmeye yönelik adımlar atıyor. Hâlen hepimiz için çok büyük bir problem olan hastalıklar konusunda da sürekli yeni araştırmalar yapılıyor.

Üzgün, kızgın, korkmuş ya da mutlu hissettiğimizde hepimizin ağladığı olmuştur. Gözyaşı dökmek genellikle bir duyguyu göstermesi ile bilinir. Ancak bilim insanları, ACS Nano üzerinden yayınlanan yeni bir araştırma ile göz yaşının fiziksel sağlığımız için önemli bir rol oynayabileceğini keşfetti.

Hastalıkların gözyaşı ile teşhis edilebileceği keşfedildi

Çin'de bulunan Wenzhou Tıp Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, gözyaşlarının hastalık teşhisinde kullanılabileceğini ortaya çıkardı. Araştırmacılar, vücudumuzun hücresel sinyallerinin gözyaşı ile iletilebileceğini buldu. Daha da açacak olursak gözyaşları, kan ve idrar gibi hastalık göstergelerini içeren diğer vücut sıvılarına benzerlik gösteriyor. Bu sıvılar, uzun yıllardır yaygın olarak hastalık teşhisinde kullanılıyor.

Açıklamalara göre iTEARS ismi verilen bu yöntemde uzmanlar, çalışma katılımcılarından birkaç damla gözyaşı topladı. Sıvının bunun ardından örneği filtreleyebilen ve bulguları okuyabilen bir makineye koyuldu. İncelemeler sonucunda bazı göz rahatsızlıklarının gözyaşlarında iz bıraktığı görüldü. Ayrıca uzmanlar daha derin analizler sayesinde diyabetin evrimini takip edebileceklerini bile gördü.

Araştırmanın yazarlarından olan Luke Hee de konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, çalışmalarını daha ilerletmeyi planladıklarını belirtti. Hee, gözyaşının depresyon ve diğer zihinsel sorunlar için kullanabilmeyi umduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: webtekno.com

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