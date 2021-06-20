Gözünüzü kan mı bürüdü?

Bu rahatsızlık, iki gözü de etkileyebilir veya sadece tek bir gözde de kanlanma görülebilir...

Göz kanlanması, her yaştan insanda görülebilecek bir göz rahatsızlığı.

Göz akının kırmızı renkte görülmesine neden olan bu rahatsızlık göz kızarıklığı olarak da bilinir. Göz kanlanması, bir hastalığın belirtisi olabildiği gibi dış etkenlere bağlı olarak da gelişebilir. Bu rahatsızlık, iki gözü de etkileyebilir veya sadece tek bir gözde de kanlanma görülebilir. Göz kanlanması tedavi edilmediği durumlarda çeşitli göz hasarlarına yol açar. Bu nedenle, 2 günden uzun süren göz kanlanması vakalarında vakit kaybedilmeden uzman bir doktora başvurulmalıdır.

Tetikleyici unsurlar neler?

Göz kanlanması nedenlerini belirlemek tedavi sürecinde büyük önem taşır. Aynı zamanda, kanlanmaya sebep olan etkenin derecesi ve şiddeti de oldukça önemlidir. Kanlanmaya sebep olan etkenin ciddiyetine göre tedavi planı uygulanır. Örneğin, kaşıntılı ve ağrılı göz kanlanması vakalarında, rahatsızlık daha ciddi boyutlara ulaşabilir.Dış etkenlerden kaynaklanan göz kanlanması nedenleri şu şekilde sıralanabilir: Herhangi bir maddenin göze girmesi sonucu yaralanma,Uzun süreler boyunca tozlu ve kirli ortamlarda bulunma,Güneş çarpması,Kimyasal maddelerin gözle teması,Alerjik reaksiyonlar,Gözde tahriş,Lensten kaynaklı sorunlar,Göz hijyenine dikkat etmeme,Bilgisayar, telefon ve televizyon ekranlarından gelen mavi ışığa uzun süreli maruz kalma,Evlerde ve ofislerde yanlış ışık seçimi,Uyku problemleri,Alkol kullanımı...

Neler yapabilirsiniz?

Göz kanlanmasının tedavi edilebilmesi için öncelikle göz kanlanmasına neden olan sorunların tespit edilmesi gerekir. Daha sonrasında, kızarıklığa sebep olan dış etkenlerin ortadan kaldırılması göz kanlanması için alınabilecek en iyi önlemdir. Örneğin, alerjik reaksiyonlardan kaynaklanan göz kanlanması durumunda antialerjik damlalar; enfeksiyondan kaynaklanan göz kanlanması durumunda ise antibiyotik içeren kremler ve damlalar kullanılmalıdır.Göz kanlanmasının tedavisinde evde uygulanabilecek bazı bitkisel yöntemler de etkilidir. Ancak, gözü çayla silme veya patates kapama gibi yöntemlerin gözü daha çok tahriş edebileceği unutulmamalıdır. Gözün tahriş olmasını önlemek için gözün ılık suyla yıkanması ve sürekli ovuşturulmaması gerekir.Göze zarar veren dış etkenlerin başında aydınlatma için kullanılan ışıklar gelir. Bu nedenle, ev ve çalışma ortamına uygun, gözü yormayacak ışıklar tercih edilmelidir. Gerekli görülen durumlarda, gözün dinlendirilmesi de büyük önem taşır.

Tedavi süreci

Göz kanlanması, göz akının üzerindeki kılcal damarların iç veya dış etkenlerden dolayı genişleyerek belirgin hale gelmesi sonucu göz akının tamamının ya da bir bölümünün kırmızı görünmesi olarak tanımlanabilir. Bu göz rahatsızlığının tedavisinde göz akında birdenbire görülen veya zamanla oluşan kızarıklığın giderilmesi amaçlanır.Göz kanlanması tedavisi, kanlanmanın nedenlerine bağlı olarak çok yönlü olabilir. Örneğin, yenidoğan bebeklerde görülen göz kanlanması tedavisinde damla tedavisi uygulanabileceği gibi, kanlanma kendiliğinden de geçebilir.Konjonktivit kaynaklı göz kanlanması vakalarında ise antibiyotik damlalar kullanılabilir. İltihaplanmanın bulaşıcılığını en aza indirmek için hastaların hijyen kurallarına dikkat etmesi ve eşyalarını ortak kullanmaması büyük önem taşır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.