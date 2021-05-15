Gözünüz mü seğiriyor?

Göz seğirmesine halk arasında çeşitli olumlu ya da olumsuz anlamlar yüklenmiş olsa bile, esasında göz kasları ile alakalı bir sağlık sorunu...

Göz seğirmesi olarak bilinen seğirme hareketi, göz kapağında meydana gelen kontrol dışı bir spazmdır. Göz seğirmelerinin pek çok farklı nedeni olabilir. Çoğu vakada, göz seğirmesinin hayat tarzı, çalışma koşulları, yorgunluk gibi dış faktörlerden kaynaklandığı ve hayat tarzında yapılacak ufak değişikliklerle kendiliğinden geçeceği söylenebilir.Seğirmelerin pek çoğu kısa sürelidir ve bir iki dakika içerisinde kendiliğinden geçer, ancak altta yatan problemin devam ettiği veya tedavi edilmediği durumlarda, göz seğirmesi daha uzun sürebilir.

Stres sürecine dikkat

Göz seğirmesinin başlıca sebepleri arasında stres, yorgunluk, göz yorgunluğu, kafeinli içecekler, göz kuruluğu, alkol, mineral eksikliği ve alerjiler yer alır.Göz seğirmesinin başlıca sebeplerinden biridir. Özellikle yoğun çalışma temposuna bağlı olarak stresin artması göz seğirmesine neden olabilir. Seğirmenin geçmemesi durumunda, stres yaratan aktiviteden bir süreliğine uzak durmak, stresi azaltmak için egzersiz yapmak, dinlenmek ya da daha ciddi durumlarda stresle ilgili profesyonel yardım almak gerekebilir.

Alerji durumunu gözden geçirin

Göz seğirmesinin diğer bir sebebi de alerjilerdir. Özellikle göz alerjisi olan kişilerde göz seğirmesine rastlanır. Gözde kaşınma, şişme ve sulanma ile belirti veren alerjiler, bazı durumlarda hastalar tarafından göz kuruluğu ile karıştırılabilir.

Yorgunluk kaynaklı olabilir

Göz seğirmesine sebep olan bir başka faktör de bedensel yorgunluk ve göz yorgunluğudur. Ayrıca, uykusuzluk ve uzun süre ekrana bakmak da seğirme sıklığı ve şiddetini artırabilir. Özellikle bilgisayar başında çalışan kişilerin bu konuyu ihmal etmemesi ve her 20 dakikada bir gözleri dinlendirme amacıyla küçük molalar vermesi seğirmelerin azalmasına yardımcı olur.

Kafein ve alkol kullanımı uyarısı

Kafeinli yiyecek ve içecekler, fazla alkol tüketimi ve bazı mineral eksiklikleri de göz seğirmesine yol açabilir. Örneğin, çay, kahve, bazı sporcu içecekleri ve meşrubatlar çeşitli seviyelerde kafein içerir. Göz seğirmelerinde bir artışın gözlemlendiği durumlarda, gün içinde alınan kafein miktarını azaltmak faydalı olabilir.



Göz kuruluğu

Göz kuruluğu toplumda çok sık karşılaşılan bir rahatsızlıktır. Yaşla birlikte göz kuruluğunun görülme sıklığının artış gösterdiği bilinse de yoğun kafein ve alkol tüketimi, kontakt lens kullanımı ve bazı ilaçlar da göz kuruluğuna neden olabilir.

Doktora ne zaman gidilmeli?

Göz seğirmesi, çoğu durumda kendiliğinden geçse de bazı durumlarda doktora görünmek gerekebilir. Gözde kızarıklık, şişkinlik, akıntı, göz kapağında düşme, gözün tamamen kapanması ve seğirmelerin yüzün ya da vücudun başka bölümlerini de etkilemesi durumunda acil olarak doktora başvurmak gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.