Gözümüzde neden arpacık çıkar?

Arpacık hastalığı birçok kişi tarafından göz hastalığı olarak biliniyor. Fakat bu yanlıştır. Aslında arpacık göz çevresinde oluşan bir cilt hastalığıdır. Peki neden gözümüzde arpacık çıkar? Arpacık doğal yöntemlerle geçer mi? Sizler için bu hastalığı araştırdık...



Arpacık göz kapağında bulunan yağ bezelerinin iltihapla birikmesi sonucu arpa büyüklüğünde ortaya çıkan bir cilt hastalığıdır. Bilinenin aksine göz hastalığı değildir. Küçük, kırmızı, ağrılı bir yumru olup kirpik dibinde veya göz kapağının altında çıkar. Sivilce gibi görünür. İçi iltihap doludur ve ağrı yapar.

Arpacık vücutta direnç azaldığında ve vitamin eksikliği yaşandığında ortaya çıkabilir. Cildi iltihap biriktirmeye meyilli insanlarda sık sık görülür. Halk arasında it dirseği olarak da adlandırılan arpacık hastalığı iltihap çoğalırsa büyüyüp gözü bile kapayabilir.

Gözümüzün cildinde yağ bezeleri mevcuttur. Bu bezeler dışarı doğru salgılanır ve bu sayede gözü dış etmenlere karşı korur. Göz yaşı da bu yağ bezelerinin sayesinde hızlı bir şekilde buharlaşır. Ciltte deformasyon yaşanırsa, enfeksiyon yaşanırsa, kaş ve kirpik kepeklenmesi sorunu görülürse yağ bezeleri tıkanabilir. Bunun sonucunda da göz çevresinde arpacık oluşur. Vücudun bağışıklığının düşmesi de vücutta ciddi iltihaplanmalara neden olur.

İki çeşit arpacık vardır; dış arpacık ve iç arpacık. Dış arpacıkta arpacık göz kapağının dış yüzeyinde belirir. Buradaki yağ bezeleri göz kapağındaki yağ oranını korumakla görevlidir. Fakat bazı nedenlerden dolayı bu kanallar tıkanırsa dış arpacık oluşur.

İç arpacık ise yağ bezeleriyle ilgili değildir. Gözümüzle göremediğimiz fakat dokununca hissedebildiğimiz arpacık, salgı bezleri yüzünden yaşanır. Gözle iç temas halindedir. İç arpacık zamanla enfeksiyona neden olabileceği için ciddi sağlık problemleri yaşamanıza neden olabilir.

Arpacık vücutta nasıl belirtiler gösterir?

Kaşınma, yanma ve batma, gözle görülebilen bir şişlik durumu, iç arpacıkta gözleri kaparken ya da dokununca kitle hissetme, gözlerin sulanması, iltihabın artması, göz yaşı borusunun dışında birikmiş iltihap kitlesi, uykudan uyanınca gözleri açarken zorlanma hissi, ışığa karşı hassasiyet yaşama, göz içerisindeki sıvının burun kanallarını tıkaması gibi belirtiler arpacık hastalığına işaret eder.

Arpacık hastalığının doğal bir tedavisi var mı?

Arpacık hastalığı göz doktorları tarafından antibiyotik tedavisiyle iyileştirilir. Fakat bunun yanında evde de doğal tedaviler uygulayabilirsiniz. Doğal tedavi yalnızca dış arpacık içindir. İç arpacık cerrahi operasyona ihtiyaç duyar.

Arpacığı iyileştirmek için en etkili yöntem sıcak havlu uygulamasıdır. Sıcak sayesinde gözdeki sinirler hızlı çalışır. Bu da enfeksiyonun dışarı atılımını sağlar.

Ayrıca iki su bardağı suda bir diş sarımsağı kaynatıp pamuk yardımıyla bu sıvıyı arpacığın üzerine yarım saat uygulayabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.