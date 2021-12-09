Gözüm yaşarıyor sebebi nedir? Göz sulanmasına ne iyi gelir?

Göz yaşarmasının altında yatan binlerce sebep olabilir. Göz yaşarması, bir hastalığın habercisi olabileceği gibi, başlı başına bir rahatsızlık da olabilir. Peki ama göz yaşarmasının sebepleri nelerdir? Göz sulanmasına ne iyi gelir? Patates ya da çay göze kompres yapılır mı? Göz sulanmasının tedavisi ve detayları...