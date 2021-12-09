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Gözüm yaşarıyor sebebi nedir? Göz sulanmasına ne iyi gelir?
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Gözüm yaşarıyor sebebi nedir? Göz sulanmasına ne iyi gelir?

Göz yaşarmasının altında yatan binlerce sebep olabilir. Göz yaşarması, bir hastalığın habercisi olabileceği gibi, başlı başına bir rahatsızlık da olabilir. Peki ama göz yaşarmasının sebepleri nelerdir? Göz sulanmasına ne iyi gelir? Patates ya da çay göze kompres yapılır mı? Göz sulanmasının tedavisi ve detayları...

41 Dakika Önce
2021-12-09 22:20:29
Gözüm yaşarıyor sebebi nedir? Göz sulanmasına ne iyi gelir?

Gözyaşı, göz sağlığını tehdit eden durumlara karşı bir savunma mekanizmasıdır. Göz tabakasının zarar görmesini, enfeksiyonu, kuruluğu ve yabancı cisimlerin göze girmesini engelleyen bu salgının altında yatan sebebi bilmek gerekir. Uzun süren ve tespit edemediğiniz bir yaşarma yaşıyorsanız, göz doktoruna muayene olmanız gerekir.

Göz yaşarmasının sebebi nedir?

- Soğuk algınlığı

- İlaçların yan etkileri

- Göz yorgunluğu

- Toz, kir, rüzgar, güneş gibi dış etkenler

- Kemoterapi ve radyasyon içeren tedavi yöntemleri

- Konjonktivit

- Alerji

- Gözde çizilme

- Göz kapağının içeri ya da dışarı doğru yamuk olması

- Gözde yaralanma

- Gözyaşı kanallarında tıkanma

- Kirpik batması

- İltihaplanma

Göz sulanmasına ne iyi gelir?

Çoğu göz kusuru, sağlık kuruluşlarına başvurmadan geçebilen küçük sorunlardır. Göz temizliğine dikkat edildiğinde, göz dinlendirildiğinde sorunların çoğu ortadan kalkacaktır. Fakat uzun süre geçmeyen şikayetlerde, vakit kaybetmeden bir uzmana danışmak gerekir.

Eczanelerden temin edebileceğiniz saf su ile de gözün yüzeyinde oluşan kiri, iltihaplanmayı giderebilirsiniz. Dilerseniz evde demlediğiniz, soğuyan çayın içerisine pamuk batırıp, gözlerinize kompres uygulayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta, çok sıcak veya çok soğuk uygulamalardan kaçınmak olacaktır. Bunun yanı sıra patates halkasını gözünüze yerleştirmek de mikropların kırılmasına, gözün rahatlamasına sebep olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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