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TIMETURK / SAĞLIK / Gözlerin, insanların 'ne zaman ölebileceklerini' gösterdiği keşfedildi

Gözlerin, insanların 'ne zaman ölebileceklerini' gösterdiği keşfedildi

Gerçekleştirilen bir araştırmaya ve geliştirilen bir makine öğrenimi modeline göre insanların retinaları incelenerek bir nevi 'ne zaman ölebilecekleri' hesaplandı.

2 Saat Önce
2022-01-22 11:53:23
Gözlerin, insanların 'ne zaman ölebileceklerini' gösterdiği keşfedildi

5 duyu organının belki de en önemlilerinden biri olan gözlerimiz, sandığımızdan daha fazla işleve sahip. British Journal of Ophthalmology isimli dergide yayınlanan bir bilimsel çalışma ile gözlerin insanın biyolojik yaşını, dolayısıyla da genel sağlık durumunu doğrudan tespit edebildiği ortaya kondu.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, retinalarda bulunan 2 madde incelenerek insanın hızlı yaşlanıp yaşlanmadığını ve onların biyolojik yaşlarını hesaplayabiliyor. Gelin olayın derinlerine beraber inelim.

Retina yaşlıysa hastalıktan ölüm oranı artıyor

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Yayınlanan çalışmada geliştirilen bir makine öğrenimi modeli ile retinalar üzerinden biyolojik yaş hesaplama yöntemi geliştirildi ve algoritma o kadar az hata payına sahipti ki Birleşik Krallık'taki 47 bin orta yaşlı insanın biyolojik yaşları tahmin edilebildi. Bu 47.000 insandan 1.871'i ise şu anda hayatını kaybetmiş durumda ve ölümlerin ağırlıklı olarak retinası 'daha yaşlı' olan gruğtan olduğu ifade edildi.

Eğer algoritma bir insanın retinasının asıl yaşından 1 yaş daha yaşlı olduğunu saptarsa o insanın gelecek 11 yıl içerisinde herhangi bir hastalık gibi sebepten ölme olasılığını %2 artıyor. Aynı zamanda da kardiyovasküler hastalık veya kanser dışındaki bir nedenle ölüm riski de %3 artıyor.

Retina, yaşlanma etkilerine karşı aşırı hassas

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Bu çok büyük bir araştırma ancak hâlâ bulgular sadece gözlemsel. Bilim insanları retinayla yaşam uzunluğu arasındaki biyolojik bağlantıyı tam olarak tanımlayamıyor. Olay şöyle işliyor: Retina, yaşlanmanın getirdiği zararlara karşı çok hassas. Bu sebeple retinadaki kan hücreleri ve sinirler sayesinde bireyin beyin ve damar sağlığı hakkında bilgi sağlanıyor.

Geçmişte göz üzerinde yapılan çalışmalar sayesinde bilim insanları yine kardiyovasküler hastalıklar, böbrek rahatsızlıkları ve yaşlanmanın çeşitli belirtilerini tahmin edebilmeyi başarmıştı. Ancak bu çalışma, retina ile yaşlanma faktörünü bağlayan ilk çalışma olma niteliğini taşıyor.

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Retina 5 dakikadan kısa bir sürede taranabiliyor ve eğer bilim insanları bu doku tabakasının vücudun geri kalanıyla nasıl bağlantılı olduğu hakkında daha fazla şey öğrenebilirse, doktorların ellerinde yeni ve mükemmel bir gelişme olabilir.

Kaynak: webtekno.com .

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