Gözaltı morluklarına karşı çözüm

Gerek kadınların gerekse erkeklerin en önemli sorunlarından birisi de gözaltı morlukları. Peki bu durumda hangi yöntemler çözüm olarak tatbik ediliyor?

Kişileri endişelendiren, aynada kendisini kötü hissettiren, yorgun bir görünüm veren bu gözdeki koyu halkalara ne sebep olur, bu halka ve morluktan kurtulmanın yolları nelerdir sorularını pek çok kişi sormaktadır. Yaş ilerledikçe daha da kötü bir görünüm oluştuğu için özellikle de 30'lu yaşlarda daha çok takıntı haline gelmekte.

Gerek kadınların gerek erkeklerin en önemli sorunlarından birisi de gözaltı morlukları. Peki bu durumda hangi yöntemler çözüm olarak tatbik ediliyor?

Bu nedenler arasında şunlar yer alıyor:

Yaşlanma: Doğal yaşlanma sürecinde, gözlerin altında bulunan morluklar ve halkalar daha da bir yaygın hale gelir. Bunun nedeni ise yaşlandıkça cilt yapısının incelmesidir.

Ayrıca ilerleyen yaşlarda cilt esnekliğini kaybeder bu da yağ ve kolajen kaybını ortaya çıkarır. Tüm bunlar birleşince cilt altında bulunan koyu kan damarları daha görünür hale gelerek göz altında morluklara sebebiyet verir.

Yorgunluk: Aşırı yorgunluk, fazla uyuma veya uygu düzeninin bozulması gibi sorunlar göz altında morluklara neden olur. Normal yatma düzeninden birkaç saat sonra uyanmak suretiyle tekrar uyumamak, uyku yoksunluğu cildin donuk ve göz altlarında morarmasına sebebiyet verir. Cilt bu tür durumlarda hassasiyet göstererek koyu dokuların görünmesine neden olur.

Alerjik Reaksiyonlar: Göz altı morluklarını alerjik reaksiyonlar ve göz kuruluğu da tetikler. Alerjik reaksiyon gerçekleştiğinde, vücut zararlı bakterilere yanıt olarak histamin salgılar. Histaminler de kızarıklık ve göz şişmesi gibi rahatsız edici semptomlara neden olur.

Dehidrasyon: Göz altında bulunan koyu halkaların en yaygın nedenidir. Vücudun uygun miktarda su alamadığına işarettir. Bunun sonrasında göz altında cilt donuk bir görünüme kavuşur. Gözler çöker. Bunun nedeni ise altta yatan kemiğe yakın olmasıdır.

Güneşe Maruz Kalma: Aşırı güneşe maruz kalma, vücudun cildinize renk veren pigmenti sağlayan melanin üretimine neden olur. Aşırı güneş özellikle de göz çevresi için pigmentasyon koyulaşmasına neden olur.

Genetik Faktörler: Aile öyküsü ve yatkınlığı da gözlerin altında koyu halka oluşumunda önemli bir rol oynar. Erken çocukluk döneminde görülmeye başlayan göz altı morlukları kalıtsal bir özellik içeriyor olabilir. Bu durum yaşlandıkça daha da kötü bir hal alır. İlerleyen yaşlarda yavaş yavaş yok olma ihtimali de olabilir.

Tiroid Hastalığı: Tıbbi durumlar içeren tiroid hastalığına yatkınlık da yine göz altı morluklarının sebebi olabilmektedir.

Peki neler yapmalısınız?

Dolgu: Gözaltı bölgesi ile yanağın birleştiği bölgenin yumuşatılması için dolgu malzemesi ile doldurulması işlemidir. Enjeksiyon uygulanır sonuçları bir yıla kadar etkilidir.

Lazerle Cilt Yenileme: Gözaltı kırışıklıkları hedef alınır. Lazer tedavisi aracılığı ile yeni kolajen büyümesi teşvik edilir. Sonuçları cilt tipi ve güneşe maruz kalma durumlarına bağlı olarak yıllarca süren bir etkiye sahiptir.

Kimyasal Soyma: yüzeyin üst katmanları kaldırılır, gözaltı kırışık tedavisi bu yöntemle tedavi edilirken cildin sıkılaşması sağlanır. Eski cilt hücreleri çözünür yerini daha parlak, renkli ve sıkı bir cilt alır. Cilt tipi ve güneşe maruz kalmaya bağlı olarak sonuçlar birkaç yıl sürer.

Soğuk kompresler; bölgeyi soğutmak, kan akışını azaltır. Bu uygulama buz torbası aracılığı ile yapılabilir. Salatalık dilimleri veya buzdolabında soğuk bulunan herhangi bir şeyi birkaç dakikalığına göz üzerine koymak etkili olacaktır.

Kremler; Gözaltı kremleri uzman tavsiyesi ile kullanılabilir. Morluk görünümünü azaltmaya yardımcı doğal kremler piyasada bulunmaktadır. Ancak kaliteli ve uzman tavsiyesi içeren kremler kullanmak önemlidir. Aksi takdirde göz hassas bir bölge olduğundan tahrişe neden olabilir.

Kafein; Kan damarlarını daraltma özelliği vardır. Kozmetik şirketlerinde göz altı morluğunu azaltmaya yardımcı kremler satılmakta. Ayrıca kapalı göz üzerine soğutulmuş çay poşeti ile dinlendirme yöntemi de ilerlemeyi yavaşlatan etkiye sahip.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.