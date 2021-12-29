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Göz kapağım neden seğiriyor? Ve onu nasıl durdurabilirim?
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TIMETURK / SAĞLIK / Göz kapağım neden seğiriyor? Ve onu nasıl durdurabilirim?

Göz kapağım neden seğiriyor? Ve onu nasıl durdurabilirim?

Cleveland Clinic uzmanlarına göre, göz kapağı spazmları can sıkıcı olsa da 'nadiren ciddi bir şeyin işaretidir.

1 Saat Önce
2021-12-29 00:24:07
Göz kapağım neden seğiriyor? Ve onu nasıl durdurabilirim?

En yaygın göz seğirmesi türü, göz kapağı miyokimisi adı verilen ve tipik olarak alt göz kapağında istemsiz ve aralıklı kasılmalar üreten bir dizi kas kasılmasıdır.

Spazmlar saatlerce, aylarca sürebilir.

Seğirme uzun bir süre devam ederse veya ek semptomlar eşlik ediyorsa, başka bir şey olup olmadığından emin olmak için bir göz doktoru tarafından kontrol edilmek iyi bir fikirdir.

Seğirme yüzdeki diğer kaslara yayılırsa veya iki gözün aynı anda seğirdiğini fark ederseniz, bunlar daha ciddi bir sorunun belirtileridir.

Göz kapağı seğirmesinin nedeni yaygın olarak stres, uykusuzluk veya aşırı kafein alımından kaynaklanır. Günün çoğunda ekrana bakanlar arasında yaygın bir rahatsızlık olan kuru göz de başka bir suçludur. Araştırmalar, dijital cihazlara bakarken daha az göz kırptığımızı ve bunun da gözlerimizi kuru hissettirdiğini gösteriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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