Göz ardı edilemeyecek kanser belirtileri

Birçok kanser türünün belirtileri soğuk algınlığı gibi görünebilir. Bireysel olarak önemsiz görünüyorlarsa, bir kerede birkaçının varlığı onkolojik bir hastalığa işaret edebilir.

Uzmanlara göre, bazı kanser türleri belirli belirtiler gösteriyor, ancak çoğunda ortak olan işaretler var. Tabii ki, bu semptomlardan herhangi birine sahipseniz, bu kanser olduğunuz anlamına gelmez, ancak her durumda bir doktora danışmanız ve muayene etmeniz gerekir.

Anlaşılmaz kalıcı karın ağrısı, garip sıkılık veya çok yorgun hissetme… Birçok kanser türünün belirtileri soğuk algınlığı gibi görünebilir. Bireysel olarak önemsiz görünüyorlarsa, bir kerede birkaçının varlığı onkolojik bir hastalığa işaret edebilir.

Erkeklerde kanserin uyarı işaretleri:

Prostat kanseri gibi birçok kanser türü erken aşamada kendilerini tanımlayamayabilir.

Bu tür kanser için yüksek risk altındaysanız, örneğin, ailenizde hastalık vakaları olmuşsa, prostata özgü bir antijen için test edilmeniz gerekir. Yüksek prostata özgü bir antijen değerleri kanseri gösterebilir.

Spesifik olmayan prostat kanseri belirtileri arasında şunlar olabilir, onlar kemiklerde ağrı; bacakların şişmesi; idrara çıkma ile ilgili sorunlar.

Özellikle birkaç hafta gibi kısa bir süre içerisinde, idrar yaparken zayıf bir idrar akışı ya da idrarı geçmekte zorlanma gibi zorluklar olması özellikle dikkatli olmalıdır. Bu işaretler mutlaka kanseri göstermez. Örneğin, nedeni prostatit olabilir. Bununla birlikte, bir muayene gereklidir.

Kadınlarda kanserin uyarı işaretleri:

Kadınlar çoğunlukla meme kanseri ile karşı karşıya kalır. Göğüste alışılmadık bir mühür bulursanız veya şişkinlik varsa, herhangi bir değişiklik bir mamologa başvurmanızın bir nedenidir. Bir mamografi veya memenin başka bir görsel muayenesi gerekli olabilir.

Ortak kanser belirtileri de ağrıdır.

İnsanların doktora gitmesine neden olan en yaygın semptom ağrıdır, sıradışı, açıklanamayan bir ağrı hissidir.

Ancak, her ağrı kanseri gösteremez. Hayatımız boyunca sık sık acı çekiyoruz. "Sıradan" ağrı, kanserin neden olduğu ağrıdan nasıl ayırt edilir? Her şeyden önce, ağrı normalden daha şiddetli veya daha sabitse, uyanık olmanız gerekir.

Ağrının kanserden kaynaklanabileceğinin diğer işaretleri de yaralanma, germe gibi belirli bir şeye atfedilemez; sürekli mevcut ve zayıflamaz; güçlü; uykuyu bozar; diğer işaretlerle birleştirilir.

Yorgunluk ve kilo kaybı:

Belirli bir neden olmadan sürekli yorgunluk hissi (oldukça uykuluyorsunuz, hasta değil, fazla çalışmazsınız) kanserin kendisinin gösterebileceği bir başka işaret. Bu yorgunluk, grip veya soğuk algınlığında gerçekleşen, ancak diğer grip semptomları olmayan halsizlik gibidir.

Kilo kaybetmek belirtisine gelince, çok hızlı ve çok çaba harcamadan kilo kaybederseniz, bu dikkatli olmak için bir nedendir. Çok hızlı veya çok hafif kilo kaybı bir kanser belirtisi olabilir.

En önemli şey: hepsini bir araya getirin. Ayrı olarak, bu semptomların fark edilmesi kolay değildir ve nadiren endişe yaratırlar. Fakat aynı anda bu tür birkaç belirtiyi fark ederseniz, örneğin, kilo verdiniz, sürekli yorgunluk ya da garip bir ağrı hissediyorsanız, bir doktora danışmak daha iyidir.

Her fırsatta panik yapmayın ve küçük rahatsızlıklar için kliniğe koşun, ancak vücudunuzu dinlemeniz gerekir. Dikkatle dinlerseniz ve erken evrelerde küçük kanser belirtileri keşfederseniz, bu durum gelişimini önlemeye yardımcı olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.