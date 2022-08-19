Giysiye ve saça sinen nikotin de kansere yol açabiliyor

Nikotinin pasif içicilikte bile ne kadar zararlı olduğu bilinirken araştırmacılar bir gerçeği daha açıkladı. Saç, giysi, mobilya ve halı gibi malzemelere sinen sigara dumanına dokunmak bile kansere yol açabiliyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Kaliforniya'daki Berkeley Laboratuvarı'ndaki hükümet araştırmacıları, insanlar ve fareler üzerinde bir dizi deney gerçekleştirdi. Çalışmada, sigara içmeyen üç gönüllüden, üç saat boyunca ağır sigara kullanıcısı birinin kıyafetlerini giymeleri istendi.

Testler, deneyden sonra katılımcıların idrarlarında NNK ve NNN olarak bilinen toksik bileşiklerin 86 kata kadar daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Çevre Bilimi ve Teknolojisi dergisinde yayınlanan çalışmada yer alan Dr. Xiaochen Tang, “Nikotin, sigara içme sırasında büyük miktarlarda salınır ve insan derisi de dahil olmak üzere tüm iç mekan yüzeylerini kaplar.”

“Bu araştırma için sonraki adımlar, tütün ve kenevir kalıntılarıyla ilişkili olumsuz sağlık etkilerinin mekanizmalarını, etkili iyileştirme stratejilerini ve bilimsel bulguların tütün kontrolü uygulamasına dönüştürülmesini daha ayrıntılı olarak araştıracaktır” dedi. .