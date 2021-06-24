Gıdı Vaser nedir Op. Dr. Arif Eroğlu tüm soruları cevapladı

Op. Dr. Arif Eroğlu Gıdı Vaser tedavisi ile ilgili merak edilen tüm soruları sizler için cevapladı.

Op. Dr. Arif Eroğlu Gıdı Vaser Nedir?

Gıdı vaser dediğimiz işlem süper ultrasonik lipolizle gıdı bölgesindeki yağların sıvılaştırılıp çekilmesidir. Çenealtı ve boynun daha ince ve zarif görünmesini sağlayan bir uygulamadır.

Gıdı Vaser Neden Yapılır?

Gıdı kişileri olduklarından daha kilolu ve yaşlı gösterir. Gıdı ve boyundaki yağlar alınınca kişi daha genç ve fit göründüğü için bu tip şikayeti olan kişiler tarafından sıklıkla tercih edilen yöntem olmuştur. Dolayısıyla işlemin nasıl yapıldığı, sürecin nasıl işlediği gibi detaylar çoğu insan tarafından artık araştırma konusu olmaya başladı haliyle..

Gıdı Vaser Kimlere Uygulanır?

18 yaş ve üstü gıdı bölgesinde ve boyunda yağlanma şikayeti olan insanlar bu işlem için uygundur diyebiliriz.

Gıdı Vaser Nasıl Uygulanır?

Gıdı vaser işleminin nasıl yapıldığı, ne kadar sürdüğü, öncesi ve sonrası hastaların merak ettiği konulardandır. Gıdı vaser lokal anestezi ile hasta hiç ağrı duymadan rahatlıkla yapılır. Genel anestezi gerekmez. Genelde 45 dakika kadar sürer. Boyun derisinde aşırı gevşeklik varsa deriyi germe amaçlı sonsuzluk askısı denen kalıcı ip askılar veya j plazma dediğimiz helyum gazlı plazma enerjisi ile deri sıkılaştırma da aynı anda uygulanmalıdır. Uygulama sonrası 1 hafta korse kullanılmalıdır. 1 hafta sonrasında korse çıkartılır ve rahatlıkla sosyal hayata devam edilir.

BBL Ameliyatı Yöntemleri Nelerdir?

BBL ameliyatı kalçanın yuvarlaklığının sağlandığı ve hacminin arttırıldığı bir operasyondur Bu işleme girecek olan kişiler kendilerine en uygun olan yöntemi seçerek işleme başlayabilir. Ancak burada sadece kişinin isteği önemli değildir. Aynı zamanda cerrahta hastayı muayene ederek kişiye hangi yöntemin daha uygun olduğu konusunda geniş çaplı bilgi verir. Kalçanın hacmi ve kalça yanlardaki çukurlaşmaların giderilmesi kişinin kendine ait yağının transferi ile sağlanabilir. Ancak hasta çok büyük kalça istiyor ise veya hastanın kalça büyütme için kullanılabilecek yağı yok ise silikon kalça protezi kullanmak gerekir. Bazen silikon protez ve yağ transferinin kombine olarak kullanılması gerekir.

BBL Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Yağ transferi de kalça protezi de genel anestezi altında yapılan operasyonlardır. Öncelikle hangi tekniğin uygulanacağı belirlenir. Yağ transferi yapılacak ise yağların hangi bölgelerden ne kadar alınacağına karar verilir. İhtiyaç olan yağlar alındıktan sonra kalçaya transfer edilir ve hastanın istediği boyut ve şekilde bir popo elde edilir.

Popo Estetiği Nedir ve Kimlere Uygulanır?

BBL estetiği adı altında incelediğimiz popo estetiği kadınlara ve erkeklere yapılan bir yöntemdir. 18 yaşını geçmiş kişilere bu estetik uygulanabilir. Poposunun şeklinden, hacminden ve vücuduna uygun olmayışından şikayetçi olan tüm bireyler bu işlemden yararlanabilir.

Popo Estetiği Öncesi Nelere Dikkat Edilmeli?

Popo estetiği öncesi kişi diğer estetiklerde olduğu gibi bunda da aklındaki sorulara cevap almalı ve kendini hazır hissetmelidir. Nasıl bir operasyon geçireceğini, poıposunun nasıl şekilleneceği gibi detayları öğrenip rahatlaması önemlidir. Hastanın kan sulandırıcı ilaç ve vitaminler kullanmayı bırakması önemlidir.

Popo Estetiği Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Popo estetiği sonrası hasta ilk hafta doğrudan kalça üzerine oturmamalıdır. Bunun için popo yastığı kullanmasını tavsiye ederiz. İlk hafta istirahat edip vücudunu dinlendirmesi önemlidir.

İlk hafta sonrası Hafif egzersizler ve tempolu yürüyüşler faydalı olacaktır.

BBL Ameliyatı Fiyatları

Popo estetiği fiyatları her yıl güncellendiği gibi 2021 yılı için de yeniden güncellenmiştir.

Fiyatların belirlenmesinde tercih edilen klinik, doktorun deneyimi, ameliyat sırasında kullanılacak malzemenin niteliği ve tekniği, hastanın beklentisi belirleyici olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.